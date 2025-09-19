El Ayuntamiento de Cádiz pondrá en marcha un nuevo plan de asfaltado por cerca de medio millón de euros

El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha anunciado que el Ayuntamiento de Cádiz va a poner en marcha un nuevo plan de asfaltado en la ciudad valorado en 445.000 euros que será financiado gracias al programa Cádiz Marcha de la Diputación Provincial de Cádiz. Este plan contempla cinco actuaciones y el plazo de ejecución será de un mes.

El alcalde ha asegurado que con este plan se asfaltará una de las vías con más tránsito de la ciudad como es la Cuesta de las Calesas. Otra de las vías contempladas es la Avenida de Lacave, que cruza el barrio del Cerro del Moro.

Por otro lado, se incluye la calle contigua a Antonio Muñoz Quero en Segunda Aguada, el acceso al aparcamiento que está junto a los juzgados de San José y la calle Sorolla en La Laguna.

Reurbanización de la calle Mirador

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes el proyecto de reurbanización de la calle Mirador, «un proyecto muy demandado por el barrio de Santa María y que ahora se hará realidad», ha expresado el alcalde.

Esta calle, debido al paso del tiempo, se encuentra en un estado muy irregular y provocaba que hubiera algunas caídas.

El presupuesto de este proyecto es de 234.807 euros y el plazo de ejecución de cinco meses y las obras consistirán en el cambio del pavimento por uno más regular y que también sea acorde con el entorno.

Además, se aprovechará para hacer mejoras en algunas redes, como las de saneamiento, abastecimiento y alumbrado público.

Bruno García ha recordado que el proyecto de la calle Mirador se encontraba incluida en los presupuestos municipales de este año 2025, al igual que la urbanización de la calle Dársena en Puntales.

Torretas de Salvamento

Por otro lado, se ha adjudicado el contrato para el suministro de ocho torres de salvamento con rampa para las playas de la ciudad.

Tras las tres ofertas recibidas, la adjudicación ha sido para la empresa Proyectos y equipamiento en madera por un importe de 119.057 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Este contrato se hace para renovar las torres de salvamento que hay en las playas por otras que estén más adaptadas a los nuevos tiempos.

Asuntos urbanísticos

En materia urbanística se ha aprobado una licencia de obras para una reforma de dos viviendas en la calle Soledad, 13. Además, otra para realizar obras en la calle Arqueóloga María Josefa Cisneros 1 para una reforma y división horizontal de inmueble para su división en dos viviendas.

Por otro lado, se ha dado el visto bueno a un requerimiento de Inspección Técnica en la Plaza de las Viudas, 10 y a 2 requerimientos de obras de seguridad para los edificios de Concepción Arenal, 1 y Manuel Rancés, 3. Esta última también tiene un requerimiento de obras de ornato.

Ayudas sociales

En cuanto a las ayudas sociales, se han aprobado ayudas por valor de 23.958,72 euros de los que 16.492 euros son para 57 ayudas de emergencia social; 3.720 euros para 9 ayudas económicas familiares, 2.027 euros para 38 ayudas para el pago de la luz; y 1.719 euros para 23 ayudas para el pago del agua.

Por otro lado, se han aprobado 6 bonificaciones para pensionistas para el pago de la luz, 2 bonificaciones para pensionistas para el pago del agua, 23 ayudas de cobertura energética anual y 13 suministros vitales de agua.

