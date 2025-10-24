El Ayuntamiento de Cádiz licita el mantenimiento de las zonas de juegos infantiles

El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local de este viernes ha aprobado la salida a licitación del mantenimiento de las áreas de juego de los parques infantiles, de los parques saludables y de los circuitos de calistenia de la ciudad. El contrato contará con una duración de dos años y tiene un presupuesto de 850.000 euros.

El alcalde ha recordado que a lo largo de este último año se ha sustituido el suelo de 36 parques infantiles, con 48 zonas de juego, dada su lamentable situación por la falta de mantenimiento a lo largo de los últimos años, invirtiendo un total de 544.000 euros.

Esta actuación tenía que completarse con un adecuado mantenimiento y de ahí esta licitación para conseguir que los parques infantiles, parques biosaludables y circuitos de calistenia estén en perfecto estado.

Convenio Viogén

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también un nuevo convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad) y el Ayuntamiento de Cádiz que incorpora a la Policía Local en el sistema Viogén, Este sistema permite acceder a la base de datos siendo una herramienta de seguimiento de los casos de violencia de género.

Actualmente se habla de Viogen2, que es una actualización del programa que se creó en el año 2007 para la prevención de la violencia de género.

Viogén permite compartir información entre las distintas fuerzas policiales (Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local) y autoridades judiciales para coordinar mejor la protección de las víctimas y la valoración del riesgo.

La Policía Local de Cádiz ya ha venido trabajando con Viogén y ahora, con este convenio, se renueva y se sustituye el anterior para seguir integrada legal y técnicamente.

Además, se actualizan los protocolos, formación y seguridad de datos según las normativas actuales. Por tanto, habrá dos agentes de la Policía Local y dos de la Policía Nacional.

Visera de Entrecatedrales

Además, se ha dado el visto bueno al Plan de Seguridad y Salud para la reparación de la visera del mirador Entrecatedrales, paso previo para el inicio de las obras.

Esta obra tendrá un presupuesto de más de 30.000 euros y servirá para evitar filtraciones.

Asuntos urbanísticos

En materia de urbanismo, se ha aprobado una licencia provisional para la instalación de una marquesina en una finca situada en la calle Villa de Bouzas.

Asimismo, dos requerimientos de obras de seguridad en la Plaza de la Catedral 2 y en Tanguillos 3.

También se ha aprobado la calificación provisional a la promoción de 29 viviendas protegidas, garajes y trasteros en régimen de precio limitado en la plaza San Leonardo,3. Se trata de viviendas protegidas del Grupo Q que también cuenta en esta zona con otra promoción de 14 viviendas de renta libre.

Ayudas sociales

En cuanto a las ayudas sociales, se han aprobado ayudas por valor de 36.047,25 euros de los que 28.899 euros son para 88 ayudas de emergencia social; 3.680 euros para 9 ayudas económicas familiares; 1.912 euros para 33 ayudas para el pago de la luz; y 1.555 euros para 21 ayudas para el pago del agua.

Por otro lado, se han aprobado 6 bonificaciones para pensionistas para el pago de la luz, 4 bonificaciones para pensionistas para el pago del agua, 23 ayudas de cobertura energética anual, 30 suministros vitales de agua y 1 alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio.