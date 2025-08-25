El Ayuntamiento de Cádiz instalará toldos en los parques infantiles

Parque infantil de la zona de Canalejas, en foto de archivo.

El Ayuntamiento de Cádiz ha sacado a licitación el suministro e instalación de toldos en varios parques infantiles de la ciudad, con el objetivo de crear zonas de sombra que protejan a los más pequeños del sol. La medida forma parte del proyecto 'Cádiz, hacia un modelo de turismo sostenible 2023-2025', financiado con fondos europeos del plan Next Generation.

El contrato cuenta con un presupuesto de 291.851 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses desde su adjudicación. Según se indica en la plataforma del consistorio gaditano, la actuación responde a la necesidad de adaptar los espacios públicos a los episodios de calor extremo que cada verano se repiten en la ciudad, garantizando así entornos de ocio más seguros y confortables.

El procedimiento de adjudicación es abierto y las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 22 de septiembre de 2025. Posteriormente, el Ayuntamiento abrirá los sobres de la licitación en tres fases: documentación administrativa el 23 de septiembre, propuestas técnicas con muestras el 29 de septiembre y oferta económica el 6 de octubre.

La adjudicación se decidirá principalmente por el precio de la oferta (80 %) y, en menor medida, por la ampliación del periodo de garantía (20 %).

Desde el Ayuntamiento subrayan la intervención no solo atiende a una demanda vecinal, sino que también refuerza la estrategia de Cádiz como destino turístico sostenible, incorporando infraestructuras que mejoran la calidad de vida de residentes y visitantes.

Estos son los parques que tendrán «islas de sombra»

Esta iniciativa mejorará los espacios infantiles de los parques de Segunda Aguada, Cortadura, Campillo de Puntales, Parque Genovés, Canaleja, Cinco Continentes y Campo de Aviación de Loreto.