URBANISMO

El Ayuntamiento de Cádiz instalará toldos en los parques infantiles

El consistorio gaditano ha sacado a licitación el suministro e instalación de estructuras de sombra en varios puntos de la ciudad, una actuación financiada con fondos europeos del plan Next Generation

Parque infantil de la zona de Canalejas, en foto de archivo.
Parque infantil de la zona de Canalejas, en foto de archivo. L.V.

E. Macías

Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz ha sacado a licitación el suministro e instalación de toldos en varios parques infantiles de la ciudad, con el objetivo de crear zonas de sombra que protejan a los más pequeños del sol. La medida forma parte del proyecto 'Cádiz, hacia un modelo de turismo sostenible 2023-2025', financiado con fondos europeos del plan Next Generation.

El contrato cuenta con un presupuesto de 291.851 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses desde su adjudicación. Según se indica en la plataforma del consistorio gaditano, la actuación responde a la necesidad de adaptar los espacios públicos a los episodios de calor extremo que cada verano se repiten en la ciudad, garantizando así entornos de ocio más seguros y confortables.

El procedimiento de adjudicación es abierto y las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 22 de septiembre de 2025. Posteriormente, el Ayuntamiento abrirá los sobres de la licitación en tres fases: documentación administrativa el 23 de septiembre, propuestas técnicas con muestras el 29 de septiembre y oferta económica el 6 de octubre.

La adjudicación se decidirá principalmente por el precio de la oferta (80 %) y, en menor medida, por la ampliación del periodo de garantía (20 %).

Desde el Ayuntamiento subrayan la intervención no solo atiende a una demanda vecinal, sino que también refuerza la estrategia de Cádiz como destino turístico sostenible, incorporando infraestructuras que mejoran la calidad de vida de residentes y visitantes.

Estos son los parques que tendrán «islas de sombra»

Esta iniciativa mejorará los espacios infantiles de los parques de Segunda Aguada, Cortadura, Campillo de Puntales, Parque Genovés, Canaleja, Cinco Continentes y Campo de Aviación de Loreto.

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app