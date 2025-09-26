El Ayuntamiento de Cádiz invierte un millón de euros en adecentar las instalaciones deportivas de Telegrafía Sin Hilos

El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha anunciado que el Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte (IMD) aprobará la próxima semana dos importantes actuaciones en materia deportiva de la ciudad con el objetivo de recuperar nuevos espacios públicos para los gaditanos.

Por un lado, se aprobará el pliego de condiciones para poder sacar a concurso las obras de la zona deportiva de Telegrafía Sin Hilos, actuación que estaba bloqueada desde el año 2022.

Con este proyecto se reformará todo este espacio para darle un carácter más público y facilitando los accesos, además de incluir nuevas actividades de deporte urbano.

Entre ellas habrá una pista de calistenia, una pista de parkour en la parte central y el skate. Éstas se sumarán a un circuito de gimnasia de mantenimiento y una pista de baloncesto.

Además, se van a mejorar los accesos, el alumbrado de toda la zona y se va a impermeabilizar el edificio municipal que se encuentra en la zona y que sufre filtraciones desde hace años.

Una vez adjudicados los trabajos, el plazo de ejecución será de 10 meses y el precio de licitación de 1.023.204,69 euros.

Por otro lado, el Consejo Rector también aprobará la semana que viene el proyecto de reparación de filtraciones en el pabellón polideportivo Gadir, con un presupuesto de 126.976 euros y un periodo de ejecución de dos meses.

Estas obras se suman a nuestro plan de mejora de las instalaciones deportivas de la ciudad. Recordar que ya se han ejecutado obras para eliminar las filtraciones en el Náutico, La Paz y en la piscina de Astilleros.

En estos momentos se están ejecutando obras en las pistas deportivas de los barrios de Puntales y de Loreto y construyendo un nuevo edificio en el complejo deportivo Puntales-La Paz.

Además, pronto estará listo el proyecto de ejecución del pabellón Portillo para poder sacarlo a licitación.

Subvenciones de cooperación internacional

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la resolución definitiva de la concesión de subvenciones para los proyectos presentados de cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria y sensibilización correspondientes al año 2025.

En total serán 150.000 euros que se destinarán a proyectos divididos en tres líneas. La primera de ellas cuenta con 119.500 euros y se han presentado 13 proyectos pertenecientes a colectivos como Manos Unidas, Fundación Esperanza, Madre Coraje, Museke y Saharauia, entre otros.

La línea 2 es la de ayuda humanitaria y se destinarán 6.000 euros a Madre Coraje para la atención a las familias afectadas por unas lluvias torrenciales en Perú.

Por último, hay cinco proyectos de sensibilización y educación a los que se ayudará con un total de 14.500 euros, entre los que cabe destacar los presentados por Apdha o la Liga Española por la Educación.

Subvenciones a Alendoy y Valvanuz

Se ha aprobado a su vez el convenio para la canalización de las subvenciones a otras dos entidades sociales en este año 2025. La primera para Alendoy, con 65.000 euros para su proyecto de intervención integral con menores y familias en situación de vulnerabilidad. El pasado año recibieron 50.000 euros, por lo que se aumenta en 15.000 euros.

Por otro lado, para la Fundación Virgen de Valvanuz, por un importe de 25.000 euros para el mantenimiento y funcionamiento de su comedor social, que preferentemente es para personas sin hogar. Esta entidad es la primera vez que recibe esta subvención por parte del Ayuntamiento.

Estas dos subvenciones se unen a las cinco que se abordaron hace tan solo una semana y que ascendían a 261.000 euros (Tierra de Todos, Cardjin, Compañía Hijas de la Caridad que gestionan el comedor social Virgen Poderosa, Calor en la noche y la asociación Albor para personas sordas). Asimismo, Amigas del Sur también recibió una subvención de 65.000 euros.

En este año se sumarán otras entidades hasta llegar a los más de 600.000 euros presupuestados para este año en materia de subvenciones a entidades sociales «suponiendo el triple de lo que había cuando llegamos al Gobierno y casi el 50% más de lo que concedimos el pasado año», ha asegurado el alcalde.

Licitación de carrozas

Asimismo, se ha dado el visto bueno a la salida a licitación para la elaboración, montaje y desmontaje de exornos de las nueve carrozas que desfilarán en la próxima cabalgata de los Reyes Magos, cuyo presupuesto máximo para cada una de ellas es de 16.940 euros.

Concurso desierto del local de Sfera

La Junta de Gobierno Local ha conocido que ha quedado desierto el concurso para arrendar el local comercial ubicado en la plaza del Palillero y que ocupó hasta hace unos meses la firma Sfera.

Destacar que se impulsará una nueva licitación para intentar que este espacio pueda ser ocupado lo antes posible.

