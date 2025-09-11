El Ayuntamiento de Cádiz entrega las placas de la Ruta de la Tapa del Orgullo de Cadi Cadi 2025

La concejala de Políticas de Inclusión y LGTBI, Virginia Martín, y la gerente de Cádiz Centro Comercial Abierto, Yolanda Pérez, han hecho entrega este jueves de las placas conmemorativas a los 16 establecimientos que participaron en la primera edición de la Ruta de la Tapa del Orgullo de Cadi Cadi, celebrada el pasado mes de junio.

Con este acto, el Consistorio y la entidad han reconocido la implicación y el compromiso de bares y restaurantes de la ciudad que, a través de la creación de tapas exclusivas, contribuyeron a dinamizar la economía local y a la vez a visibilizar los valores de la igualdad, la diversidad y la inclusión.

Así, han trasladado su agradecimientos a los participantes de esta primera edición de la Ruta, que han sido Mesón Cumbre Mayores, Restaurante Antípoda, La Lectora Café Literario, La Tapita de Plata, La Mariquita Mala, La Malquerida Bar, Bar El Teniente Seblón, Restaurante San Francisco 1, Tapería El Plaza, Bar La Casapuerta de Luisa, Casa Angelita, Balandro, Quejíos Finos, El Gorrión Wine Bar, El Ángelus y el Hotel Olom. Asimismo, entre los participantes se realizó un sorteo para elegir al establecimiento ganador, que ha sido el restaurante Balandro con la tapa 'Pavía Rebelde'.