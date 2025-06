El Ayuntamiento de Cádiz celebra que ya se trabaja en soluciones para la finca y las familias de Javier de Burgos, 19

El asunto del lamentable estado de la finca de Javier de Burgos número 19 en la capital gaditana y sus consecuentes peligros para los vecinos del inmueble ha sido tratado este viernes en la Junta de Gobierno Local.

En la rueda de prensa posterior a la misma, encabezada por el teniente de alcalde y delegado de Urbanismo José Manuel Cossi, que ha estado flanqueado por la concejala de vivienda, Ana Sanjuán, y el edil de Deportes, Carlos Lucero, se ha explicado que ya se está actuando en la finca y que se están produciendo distintas actuaciones para buscar una solución a las familias afectadas.

«Hay distintos temas que ya sabéis que hemos estado gestionando también con Sareb», ha adelantado Cossi. «Aclarar un poco sobre esta vivienda, porque ya sabéis que han pasado muchas cosas en estos días relativas a esa finca. Ya hablamos la semana pasada de la situación de las familias allí, de la situación de la finca, de los distintos requerimientos que por parte del Ayuntamiento se iniciaron sin respuesta. Agradezco la mediación de la subdelegada del Gobierno, con la que hemos estado en contacto, y las gestiones de este ayuntamiento, también de Procasa, que ha hecho gestiones de contacto. Todo ellos nos ha permitido que la empresa que trabaja con Sareb haya estado haciendo actuaciones de emergencia desde el principio de semana, cuando este Ayuntamiento ya iba a realizar esas actuaciones subsidiarias. Ha sido la propia Sareb la que ha asumido esas tareas urgentes. Y, al mismo tiempo, ya se han iniciado los informes técnicos de sus arquitectos para identificar en profundidad cuáles son los daños que hay a nivel de instalaciones, a nivel de daños en estructuras, etcétera«, ha añadido.

«Yo estuve allí también para verlo en persona y tener claro más allá de los informes de los técnicos de seguridad de urbanismo. Y, bueno, como han salido en estos días distintas informaciones, deciros que básicamente desde la Administración local, y en este caso la Sareb, pues se ha intentado corregir, y ya ayer tuvimos conocimiento también de una nota de prensa de Sareb, excusando por desconocimiento el estado tan lamentable, desgraciadamente, que tiene la finca y el compromiso, además, como propietario de la finca y de cómo van a tener que realizarse importantes tareas de recuperación de esa finca, pues que se realogen esas familias a través de la propia Sareb. Lo cual, para nosotros, es muy buena noticia, porque la verdad que la situación de las familias allí era muy complicada y nos alegramos de que se esté avanzando en este sentido.

Cossi también ha querido responder a las críticas lanzadas desde la oposición: «Adelante Izquierda Gaditana ha denunciado una especie de pasividad del equipo de Gobierno, y para nada es así. Hemos estado trabajando en todo momento y llama la atención que, habiendo datos de que esas viviendas y esas fincas tenían problemas desde 2020, y sin haberse realizado actuaciones para corregir eso, ahora se nos demanda a nosotros, precisamente, y se nos responsabiliza de una manera falsa de que no estamos haciendo lo que hay que hacer. Cuando, precisamente, parece que nos están achacando lo que no hizo el equipo de Gobierno anterior en su momento. Así que, evidentemente, esa finca no debería llegar a ese nivel de deterioro, pero, desde que tenemos conocimiento, hemos estado intentando resolverlo y, gracias a Dios, parece que, por fin, se están dando los pasos necesarios para que así sea«.

«Nosotros vamos a estar permanentemente en contacto con los equipos de Sareb y, en lo que vayamos teniendo claro de las primeras actuaciones más urgentes, desde las plantas bajas hacia arriba, para la consolidación estructural y de saneamiento, pues se irán realojando, no sé si de manera total o parcial, esos vecinos en otros espacios que tiene Sareb. Sareb, que, por cierto, cuenta ya con distintos inmuebles, más de cuarenta inmuebles en la ciudad, y probablemente planteemos también en el pleno que se actualice el mantenimiento y que sea un estado de mantenimiento y conservación de esa finca, que es la obligación del ministerio y la obligación del Gobierno de España, igual que la nuestra, para que no se den este tipo de situaciones tan extremas«, ha concluido José Manuel Cossi.

APDHA

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) atendía a primeros de este mes de junio la llamada de auxilio de una familia formada por ambos padres y cuatro menores de edad que residen en esta casa de Javier de Burgos 19 desde el año 2010.

La familia les había expuesto el temor y la inseguridad con la que vivían, pues el edificio está en ruinas con peligro de desprendimientos y los menores viven entre ratas y cucarachas, con el consiguiente estado de miedo y ansiedad permanentes. Pro Derechos Humanos pudo comprobar, a través de informes recientes de Urbanismo, el riesgo de derrumbe e insalubridad de la finca. El último informe de mediados de mayo señala graves daños en la estructura, pudrición en las vigas, fisuras en los muros y falta de capacidad portante del edificio. Indican, así mismo, la aparición de roedores e insectos.

Pese a que han sido varias las ocasiones en las que el Ayuntamiento ha requerido a la Sareb, como propietaria de la finca, que acometa obras de mantenimiento para garantizar la seguridad de sus actuales moradores, la sociedad estaba desatendiendo una y otra vez dichos requerimientos, lo que ha estado provocando un empeoramiento en el estado de la edificación y el aumento de los riesgos.

Sareb

Sareb anunciaba este pasado jueves que ofrecerá soluciones habitacionales inmediatas a las familias residentes en el número 19 de la calle Javier Burgos y evaluará la situación de vulnerabilidad de los inquilinos para valorar su ingreso en el Programa de Alquiler Social, lanzado en el 2022 y que ya cuenta con más de 9.000contratos de alquiler social firmados. Sareb trabajará en todo momento en coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz.

A lo largo del último año Sareb ha intentado acceder al inmueble en diversas ocasiones para evaluar la situación de este, así como la de las familias que lo habitan, tras ser alertados por el Ayuntamiento de Cádiz, sin haber sido permitido el acceso de sus técnicos a la finca. Sareb lamenta profundamente la situación de las familias y, contando con su colaboración, procederá a acometer los trabajos de limpieza, mantenimiento y valoración del estado del inmueble para que la situación se resuelva a la mayor brevedad posible.

Así, en la última semana, Sareb ha iniciado los trabajos de limpieza y mantenimiento en la finca de su propiedad situada en la calle Javier de Burgos, 19. Asimismo, en colaboración con técnicos del Ayuntamiento de Cádiz, ha iniciado las labores para obtener el informe de la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Dicho informe determinará las reformas y trabajos de mantenimiento necesarios para la rehabilitación del inmueble.