El Ayuntamiento de Cádiz aprueba tres grandes contratos para la ciudad: «Hoy es un gran día»

El Ayuntamiento de Cádiz ha celebrado este jueves un Pleno extraordinario en el que se ha aprobado la adjudicación de tres grandes contratos para la ciudad como son el de Mantenimiento Urbano, Parques y Jardines y Servicio de Ayuda a Domicilio.

Estas adjudicaciones suponen una inversión anual por parte del Consistorio de más de 15,5 millones de euros entre los tres contratos. Y hay un dato que no se ha pasado por alto: «Con el anterior equipo de gobierno la cuantía no superaba los 7,6 millones de euros anuales».

«Ahora se duplica este importe, lo que supondrá que habrá mejores servicios en tres aspectos fundamentales para la ciudad como son los cuidados de personas dependientes, el cuidado de la ciudad y del medio ambiente», se destaca por parte de la Ejecutiva liderada por Bruno García.

«Hoy es un gran día», ha acabado resumiendo el teniente de alcalde José Carlos Teruel.

Mantenimiento Urbano

El contrato de Mantenimiento Urbano, aprobado por unanimidad, ha sido el primero que se ha tratado en el Pleno. Tendrá una duración de dos años con la posibilidad de una prórroga por otros dos, con un coste anual de 2,7 millones de euros.

La propuesta aprobada en el Pleno de este jueves ha sido la adjudicación a Conacon Sando de este servicio, que conllevará una mayor dotación de personas, de medios materiales y una mayor agilidad en la comunicación entre el Ayuntamiento y la concesionaria. Además del mantenimiento correctivo, se va a llevar a cabo un mantenimiento preventivo para evitar desperfectos.

«Es un avance importante para la ciudad», ha celebrado José Carlos Teruel, encargado de presentar la propuesta.

Demetrio Quirós, de Adelante Izquierda Gaditana, ha puesto el foco en que «se desconocen las cantidades que se destinan al mantenimiento». «La partida no viene determinada», ha esgrimido. Y ha puesto entre signos de interrogación las mejoras en las condiciones de la plantilla.

El socialista José Ramón Ortega se ha alegrado de «un pliego muy importante para Cádiz, que nos alegra a todos». «Lo veníamos demandando desde hace años. Hay más dinero y que lo haya no es mérito del equipo de Gobierno. Como en todo, será importante la labor de fiscalización. Y como ha dicho Quirós, tenemos preocupaciones en el sentido de que las mejoras para los trabajadores se hagan realidad», ha añadido.

Teruel ha destacado que «es una gran noticia que se va a notar en la ciudad: con este pliego se cuida a Cádiz». Y se ha dirigido a Quirós: «No se ha leído el pliego si dice que no ve detalladas las partidas que se destinan a Mantenimiento. Y a día de hoy ni han hablado con los trabajadores».

Parques y Jardines

En cuanto al contrato de Parques y Jardines, aprobado con los votos a favor del PP y la abstención de la oposición, va a tener un presupuesto anual de 3,6 millones de euros frente a los 2,4 que había anteriormente. La propuesta que ha visto la luz hoy es la adjudicación a una UTE formada por Ingeniería y Diseños Técnicos e Ituval.

La popular Lola Pavón ha señalado que entre las mejoras se encuentra el aumento de 54 a 60 personas en el servicio que garantiza una atención más eficiente, ya que las nuevas incorporaciones tendrán perfiles especializados.

«Se adjudica un contrato importante para Cádiz, clave para la calidad de vida y la sostenibilidad. Y se aprueba con muchas mejoras, con inversión en personal, reforzándose el servicio de los fines de semana y de las tardes en verano. Invertimos en maquinaria, en la gestión eficiente del agua. Este contrato es un buen punto de partida para mejorar muchas cosas en la ciudad», ha añadido Pavón.

Además, se ha destacado que se va a contar con un retén de guardia para los casos de alertas meteorológicas y se va a invertir en la formación de personal.

David de la Cruz, por parte de Adelante izquierda Gaditana, ha dicho que él sí ha hablado con los trabajadores: «No tienen claro esas mejoras y si no se producen volverán a sus justas movilizaciones, nos han pedido que lo traslademos». «Hay intranquilidad», ha asegurado.

Por su parte, el socialista Óscar Torres, ha mostrado su «preocupación» por el hecho de que «se vayan a cumplir los acuerdos a los que se llegó con los trabajadores en el SERCLA. Es la misma preocupación que tengo con los otros dos pliegos, vaya por delante».

«Han tenido ocho años para hablar con los trabajadores y no lo hicieron», ha recriminado Teruel a David de la Cruz, recordando «los más de veinte pleitos abiertos».

Ayuda a Domicilio

Por último, en el Servicio de Ayuda a Domicilio la propuesta que ha ido a Pleno ha sido la adjudicación a la empresa Dóvolo por 9,35 millones de euros anuales. También ha sido aprobada con los votos a favor del PP y la abstención de la oposición.

Pablo Otero ha sido el encargado de aportar detalles. «El coste anual con el último contrato del anterior equipo de gobierno era de 3,9 millones de euros en el año 2022 y, mientras se iba a pagar en el pliego que quedó desierto la hora a 15,61 euros, ahora se llegará hasta los 20,50 euros», ha destacado.

Otero asegura que «este contrato redundará en un mejor servicio para las personas usuarias y para el personal que lo presta, que tenía con el anterior pliego unas condiciones muy precarias».

«Hoy es un día muy especial», ha apuntado en la misma línea que han mostrado sus compañeros en el equipo de Gobierno. «Es un servicio primordial para la ciudad, dotado con mejoras porque estas mejoras que no se hacían antes se podían hacer. Lo que hemos buscado es dinero», ha añadido.

Ha tomado la palabra también la popular Maite González, repartiendo agradecimientos a las personas que han hecho posible este pliego y los otros dos que han visto hoy la luz: «Todos han dado lo mejor de sí por Cádiz».

Maite González ha destacado que «este Ayuntamiento cuida de las personas mayores». «Señores y señoras de la oposición, hemos prometido y hemos cumplido. Ustedes tuvieron ocho años para dotar económicamente este pliego. Y esta es la prueba de que se podía hacer», ha deslizado. «Se adjudican tres contratos muy importantes», ha resumido con orgullo.

Carlos Paradas, por parte de Adelante Izquierda Gaditana, cambiaba su intervención: «Iba a hablar de otra cosa, pero después de escucharles... Se ponen medallas en un nuevo Pleno tras haberse puesto más medallas en otro Pleno hace una semana. Ustedes se ponen medallas y yo leo carteles, carteles que hablan por sí solos. Y es lo mismo que si ponen el nombre de la empresa adjudicataria de este servicio en Google. Una empresa que se presentó y se retiró porque no pillaba lo suficiente». «¿Lo que pillan ahora se lo van a dar a los trabajadores?», se ha preguntado en voz alta.

Óscar Torres también mostraba dudas: «El papel lo aguanta todo. Y este pliego es el principal ejemplo. Sobre el papel, está bien dotado económicamente. Ya veremos si hay mejoras en el servicio y para los trabajadores. Me temo que no, no las habrá ni en una ni en otra. Ojalá me equivoque».

El último en tomar la palabra ha sido el alcalde de Cádiz, Bruno García, que se ha dirigido con dolor hacia la oposición tras defender a capa y espada «la función pública» de los suyos: «Durante ocho años ustedes dejaron muchas preguntas sin resolver, y a los trabajadores les dejaron de lado. Hoy es un día muy positivo para la ciudad, a pesar de ustedes».

Plenos extraodinarios

El Pleno extraordinario celebrado este jueves es posterior al que tuvo lugar para el cierre del registro de nuevas viviendas turísticas y se suma a una serie de obras que se han ido anunciado en las últimas semanas y que ya están en marcha, como el Plan de Reposición de Alcorques y Viario, la sustitución de los suelos de caucho de los parques infantiles, las obras de mejora en el Palacio de Congresos o la reforma integral del Parque Genovés.

Sin prisa pero sin pausa. Ahora resta sacar adelante la licitación del contrato de transporte público. El alcalde de Cádiz, Bruno García, ya se ha comprometido a impulsarlo en las próximas semanas tras el ajuste de la estructura de costes.