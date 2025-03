El Ayuntamiento de Cádiz anuncia una oferta de empleo público que incluye 26 plazas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este viernes las bases reguladoras para una oferta de empleo público definitivo que incluye 26 plazas. En concreto, de tres arquitectos técnicos, seis administrativos, dos auxiliares de comunicación de la Policía Local y 12 subalternos, de las cuales tres se destinarán a personas con discapacidad.

El proceso ya se inició días atrás y hoy se ha dado un paso más con la aprobación de las bases, tal y como ha anunciado el alcalde, Bruno García, que ha mostrado su satisfacción por «haber empezado a reforzar los recursos humanos del Ayuntamiento gaditano». E igualmente ha celebrado la puesta en marcha de una segunda medida para contratar, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y «de manera urgente y provisional», a seis administrativos y dos arquitectos técnicos, «mientras que no se cubran definitivamente dichas plazas».

Tras estos anuncios, García ha criticado la inacción del anterior Gobierno local en esta materia, asegurando que el equipo de Gobierno de José María González 'Kichi' recibió el Ayuntamiento en 2015 con 15 plazas vacantes «y nosotros lo hemos recibido con 60».

«Yo me pregunto por qué no se cubrían estas plazas con el anterior equipo de Gobierno, que dedicaba mucho tiempo a defender el empleo público, pero no sólo no cubrió esas 15 vacantes, sino que multiplicó esa cifra por cuatro. Ahora suman 60 plazas vacantes, y eso es algo que un ayuntamiento como éste no puede permitirse», ha aseverado el regidor.

García ha asegurado desconocer la razón de ese incremento, «lo que sí sé -ha añadido- es la repercusión que eso genera. Repercute en la ciudad y explica que muchos proyectos no hayan avanzado como debieran». «¿Esto es invertir en empleo público? Pues parece que no, que no se ha defendido vivamente el empleo público en los últimos ocho años».

Así, Bruno García se ha propuesto «revertir» esta situación, que supone «un problema» para la ciudad. «Queremos recuperar empleo público y reforzar el Ayuntamiento con más músculo laboral, porque creemos que este Consistorio puede dar más de sí y ser más rápido en algunas licitaciones y en su propio funcionamiento».

«Aspiramos a dar un servicio público de calidad a la ciudadanía, y si uno quiere lograr ese fin tiene que invertir, pero no con una pancarta ni con un megáfono, sino que tiene que venir aquí a Junta de Gobierno e invertir en empleo público, que es exactamente lo que vamos a hacer nosotros», ha remarcado.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado el expediente de contratación para licitar un suministro de adquisición de materiales para la conservación y el mantenimiento de los teatros de la ciudad, por un presupuesto de casi 58.000 euros.

Asimismo, el alcalde ha anunciado que se le ha requerido a la empresa Coral Homes, promotora de los trabajos de la promoción de las 92 viviendas de Los Chinchorros, a que arregle el socavón que se produjo el pasado verano, con motivo de un fallo en las obras, en la confluencia del callejón del Blanco con la plaza Santo Ángel de la Guardia. La empresa asumirá estos trabajos al encontrarse aún la obra en el año de garantía, ya que fue entregada en diciembre de 2022.

