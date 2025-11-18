Cádiz

El Ateneo de Cádiz abre sus puertas al pensamiento cromático de José María Esteban con 'El color de Cádiz'

La obra propone una mirada divulgativa y reflexiva sobre la memoria cromática del paisaje urbano gaditano

Un momento de la presentación del libro en el Ateneo
Un momento de la presentación del libro en el Ateneo Nacho Frade

M.L.

Cádiz

El Ateneo de Cádiz acogió este martes la presentación del libro 'El color de Cádiz: Reflexiones sobre la pérdida de los revestimientos artísticos en la arquitectura', la más reciente publicación del arquitecto y académico José María Esteban.

El acto ha estado conducido por Manuel J. Parodi Álvarez, presidente de la Sección de Historia del Ateneo, quien ha acompañado al autor en un encuentro abierto al público.

La obra, concebida con un carácter divulgativo y reflexivo, examina la desaparición progresiva de los revestimientos artísticos tradicionales en la arquitectura gaditana. Esteban aborda este proceso como un elemento decisivo para entender la identidad visual y patrimonial de Cádiz, poniendo el foco en cómo la pérdida de determinados acabados, colores y técnicas ha ido transformando la apariencia de la ciudad.

Nacho Frade

A través de un recorrido histórico y personal, el autor invita al lector a reconsiderar el valor del color en la construcción del paisaje urbano y a reflexionar sobre la necesidad de preservar los elementos que durante siglos definieron la estética de Cádiz y su entorno.

