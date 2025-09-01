La Asociación de la Prensa de Cádiz guarda un minuto de silencio por los periodistas asesinados en Gaza

La Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) se ha concentrado hoy a las puertas de su sede en recuerdo de los periodistas asesinados en Gaza y como muestra de condena ante los ataques sistemáticos que sufre la prensa en el territorio.

El acto, encabezado por la presidenta de la entidad, Mabel Caballero, se enmarca en la iniciativa internacional promovida por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Avaaz, que ha reunido a asociaciones y medios de comunicación de todo el mundo con el objetivo de exigir el cese inmediato de la violencia contra periodistas y reclamar el acceso de la prensa extranjera a la Franja.

Durante la concentración, a la que han acudido representantes políticos, asociaciones, sindicatos, gráficos y periodistas, la APC ha subrayado que el ejercicio del periodismo es un derecho esencial para garantizar la libertad de información y que su persecución constituye una grave vulneración del derecho internacional humanitario. Según datos recopilados por organizaciones internacionales, cerca de 250 periodistas han sido asesinados en Gaza en los últimos dos años, lo que convierte este conflicto en el más mortífero para la profesión en la historia reciente.

«Desde Cádiz nos unimos a este clamor global en defensa de la libertad de prensa y en memoria de nuestros compañeros asesinados. El periodismo no puede ser silenciado por la violencia», declaró la presidenta de la APC, Mabel Caballero. La presidenta también ha leído los nombres y apellidos de los últimos compañeros asesinados.

Con este gesto, la Asociación de la Prensa de Cádiz reafirma su compromiso con la defensa de la profesión y con el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, plural e independiente.