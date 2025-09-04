Arranca oficialmente la 30 edición del Festival Internacional de Folklore Ciudad de Cádiz

Recepción a los grupos participantes de la 30 edición del Festival Internacional de Folklore de Cádiz

Este jueves ha dado comienzo de manera oficial la trigésima edición del Festival de Folklore Ciudad de Cádiz con la recepción a los grupos participantes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz. Un festival que se recupera después de catorce años sin celebrarse.

Los grupos participantes han sido recibidos por la teniente de alcalde de Cultura Maite González en este tradicional acto donde se presenta cada uno de los grupos y hay intercambio de obsequios como recuerdo de su paso y estancia por la ciudad. En este acto también estaban presentes

Maite González ha dado la bienvenida a los grupos asegurando que «llevamos tres décadas celebrando este festival que persigue la preservación y la celebración de nuestras raíces culturales» y les ha dado las gracias «por traer hasta Cádiz un pedacito de vuestros países, por compartir vuestras tradiciones y por enriquecer la vida de nuestra ciudad».

Esta tarde a las 19 horas desde la Plaza de San Juan de Dios tendrá lugar el desfile de los grupos participantes con el siguiente recorrido: Plaza de San Juan de Dios, Pelota, Plaza de la Catedral, Compañía, Plaza de las Flores, Columela, Plaza del Palillero, Columela, San Francisco, Plaza de San Francisco, Plaza del Cristo de la Vera Cruz, Rafael de la Viesca y Plaza de España.

A las 21 horas en el Baluarte de la Candelaria se celebrará la gala de apertura del Festival en la que participarán todos los grupos.

El primer espectáculo está conformado por los grupos: Asociación de Danzas Folclóricas Ciudad de Cádiz, Los hijos del Sol (Senegal), Compañía de Danza y Grupo Cultural «Identificarte», FUNCET y Renacer Folclórico (Bogotá, Colombia) y PROMNI Folk Dance Ensemble (Varsovia, Polonia).

La 30 edición del Festival de Folklore Ciudad de Cádiz está organizado por la Asociación de Amigos del Folklore Ciudad de Cádiz en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz.

La Asociación Amigos del Folklore Ciudad de Cádiz ha realizado el Festival de Folklore gracias al patrocinio publicitario de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz con la que esta institución colabora con su entorno social, y con las empresas Electrofactory, JMC Arquitectura, ECC Materiales, NU salón de baile y la colaboración de Onda Cádiz TV, Madre Coraje y Cádiz Centro Club de Calidad.

Como antesala, ayer miércoles 3 de septiembre a las 13 horas en la Sala A del Baluarte de la Candelaria, se inauguró la exposición 'ExpoFolk, el comienzo', un recorrido por los innumerables recuerdos e historia de todas las ediciones pasadas. Esta apertura estará amenizada por una pareja de baile de la Compañía de Danza y Grupo Cultural 'Identificarte', FUNCET y Renacer Folclórico de Bogotá (Colombia).

