Aparece un cadáver flotando en la playa Victoria de Cádiz donde naufragó la narcolancha

Nuevo episodio lúgubre y trágico en el litoral gaditano relacionado supuestamente con el narcotráfico. Si este pasado viernes aparecía una narcolancha en la playa gaditana de la Victoria y uno de sus ocupantes alertaba que en la embarcación iban más, este miércoles, hace escasas horas, se ha podido constatar que su relato podía ser cierto: el cadáver de un hombre ha aparecido flotando en el agua de la misma playa, a una distancia de dos kilómetros de la orilla.

Según ha podido saber este periódico, el cuerpo sin vida de esta persona ha sido avistado en un primer momento por los socorristas en el mar a unas millas de la orilla, a la altura de la calle Ceuta. Antes, también se encontraba sobre la arena un traje de neopreno, lo que daría más pistas acerca de que podría tratarse ciertamente de uno de los tres tripulantes desaparecidos. Se daba aviso y al lugar acudían Policía Nacional y Salvamento Marítimo.

Efectivos de Salvamento recogían con un barco el cuerpo del agua que se encuentra en un avanzado estado de descomposición y lo han trasladado a Puerto América para que posteriormente se le realicen las pruebas forenses y todos los estudios que determinen su plena identidad. Guardia Civil se hará cargo de dichos trámites. Según fuentes consultadas, con total probabilidad se tendrán que tomar pruebas de ADN a los familiares de los tres desaparecidos para poder determinar de quién se trata.

Los tripulantes de esta semirrígida eran según los primeros indicios un algecireño y dos ciudadanos marroquíes. Sus familias han denunciado su desaparición en Algeciras y Los Barrios a la Guardia Civil.

Naufragio de la narcolancha en La Victoria

Desde que se dio aviso de la aparición de esta embarcación y de que podrían haberse caído al agua por el fuerte temporal en las inmediaciones del Castillo de San Sebastián, se puso en marcha un dispositivo de búsqueda que contó con las patrullas de Salvamento Marítimo además de los medios de la Guardia Civil como el Servicio Aéreo que ha estado desde entonces activado.

Por otro lado y según ha podido saber este periódico se ha iniciado una investigación sobre los hechos acontecidos y que todo apunta que podrían estar relacionado con el narcotráfico debido a las características de la embarcación abandonada y a las circunstancias en las que se dio el naufragio. De momento se ha identificado también a la persona que llegó a la costa y se le tomará declaración.