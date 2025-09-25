Álex O'Dogherty abre Alcances con un viaje a su pasado: «La historia a veces no se cuenta o se pierde»

'De todos lados un poco' es la película que va a inaugurar este viernes el Festival de cine documental Alcances de Cádiz. A las 19:00 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica, la obra del actor y cineasta de San Fernando Álex O'Dogherty junto a Iván Karras será la primera gran toma de conctacto con un festival que cumple la nada desdeñable cifra de 57 ediciones.

Con esta elección, Alcances mantiene la línea de los últimos años de inaugurar el festival con obras ligadas al entorno gaditano. Una obra que vuelve al pasado, al familiar del propio autor, pero seguramente al de cualquier persona que desconozca de donde vinieron sus antepasados.

«Estoy emocionado y agradecido, como diría Lina Morgan», reconoce O' Dogherty a LA VOZ. El autor desvela lo que ha supuesto 'De todos lados un poco' y lo que ha conllevado en el tema personal. «Solo espero que venga mucha gente y se llene la sala. Han sido tres años de esfuerzos y sacrificios, personal y económico. Quiero que la gente vea el documental, es una alegría cada vez que un festival nos selecciona. Que sea en Cádiz hace que me haga mucha ilusión, como es normal», apunta.

¿Cuál es el argumento de esta obra? «Cuenta la historia de una familia, que es la mía, y como este apellido, O' Dogherty pudo llegar a asentarse en la provincia de Cádiz. Al mismo tiempo habla de otras familias que son españolas y vienen de fuera pero que su situación e historia ha sido muy diferente a la de mi familia. Hay gente que nace en España pero con otro color de piel y por desgracia tiene una experiecia totalmente diferente«.

El autor y cineasta isleño reconoce que «me di cuenta investigando sobre mi familia que si todos rebuscáremos en nuestra historia nos daríamos cuenta que venimos de otros lugares seguro. Echamos la vista atrás muy poco, solo a nuestros padres y nuestros abuelos. Muchas veces no somos capaces de investigar porque la historia no se cuenta o se pierde. Si todo el mundo pudiera echar la vista atrás se daría cuenta que algún familiar vendría de fuera», explica.

Álex O'Dogherty habla de la inmigración como argumento de una película en el que su apellido es el hilo conductor. «Ya no es solo la inmigración que viene, cuántos gaditanos se tienen que ir y hay descendientes de esta tierra en Alemania o Cataluña. Como quieres que traten a tu familia si se va, partiendo de ahí tenemos que pensar en cómo tratamos aquí a los que vienen de fuera».

En este sentido O'Dogherty explica que «mi familia desciende de emigrantes, procedente de Irlanda, un país que a todo el mundo le cae simpático, y además soy blanco, no había sufrido y es un privilegio en muchos sitios. Pero vi que otros amigos que proceden de Guinea, Macedonia o Corea habían tenido historias muy diferentes y difíciles. Y decidimos que merecía la pena contarlo, más aún en estos tiempos tan terribles en los que a la gente se la echa de un sitio por no haber nacido allí o no se la deja entrar. Se trata de un homenaje a mi padre y mi familia, pero también a todas las familias que han tenido que dejar sus casas para buscar un sitio mejor«.

«Una vez pagado y hecho el documental todo lo que venga será bueno»

Talento gaditano, talento de la provincia de Cádiz que demuestra la enorme capacidad que existe en esta tierra. «Los gaditanos tenemos un plus, Cádiz cae bien en general. No nos podemos quitar los tópicos de encima pero si dices que eres de Cádiz de entrada la gente sonríe. Luego hay que convencer al personal de que no estamos haciendo un chiste. No hace falta que demostremos nada de aquí, hay muchísimo talento en esta tierra. Si tenemos que luchar un poco más por demostrarlo pues lo haremos« reconoce.

Una película, una obra que ha tenido un desgaste económico que esperar compensar con el aplauso del público. «Una vez hecho y pagado el documental todo lo que venga será bueno. Conque la gente lo vea será un regalo. Si me dan un premio pues de lujo pero no lo he hecho por eso. Es cierto que cuando empecé no pensaba que me iba a costar tanto dinero», destaca.

No olvida que «con las películas y documentales primero se les busca una financiación y luego se hace, yo lo he hecho al revés. He hecho muchos viajes conociendo a familiares de Irlanda y México, allí hay mucho O'Dogerthy para saber su historia y contarles la nuestra. Llevamos solo 4 festivales y la verdad es que la recepción está siendo muy buena. Todo lo que venga hasta el año que viene, que será la vida natural del documental, pues será bien recibido«.

Álex O'Dogherty, en Alcances antonio vázquez

El autor ya ha encontrado la primera gran satisfacción de 'De todos lados un poco': «Una de mis grandes alegrías es que este trabajo lo ha visto mi padre. Este documental empezó siendo »una cosa muy particular, porque recoge el fruto del trabajo de mi padre, que durante toda su vida se interesó por saber de dónde viene este apellido. El año pasado saqué el libro de recetas de mi madre y ahora este documental que va a presentarlo en Alcances. Estoy haciendo cosas de las que no me quiero arrepentir«.

Y viendo la capacidad artística de Álex O'Dogherty la pregunta es obligada. ¿Actor, cantante o director? «Llega un punto en el que me definí como actor y cosas de esas. No se si músico o productor», concluye.