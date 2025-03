Alejandro Sanz: «Yo solo pienso en un paraíso; Cádiz es mi paraíso»

La espera ha terminado. Dos años después, Alejandro Sanz volvió al escenario gaditano. Los alrededores del antiguo estadio Carranza sustituían sus cánticos cadistas por la pasión y el fervor que el cantante transmite a sus ídolos. El temido levante quiso dejar disfrutar de la noche del viernes y darle protagonismo a la música.

Exaltación, subidón y mucha alegría en el recibimiento del artista, que lo hizo por la parte derecha del escenario donde miles de fanáticos le gritaban «guapo» con sus respectivos besos al aire y miradas que lagrimeaban. No hay dudas de que el tiempo por Alejandro Sanz no pasa y que después de décadas, el cantante logra concernir a las emociones de sus fieles seguidores.

«Me han dicho que el amarillo», saludaba el artista bajo un traje de chaqueta amarillo en el estadio. El cadismo y el gaditanismo del artista es algo indudable.

La bienvenida de la velada lo hizo con el tema 'No es lo mismo'. Gritos, saltos, abrazos o porqué no, todo a la vez. Junto a la anterior canción, continuó, sin más precedente que disfrutar, con 'Lo que fui es lo que soy' para después mostrar su parte más tierna y sugerirle a la ciudad un «Cai, a ¿qué te beso?» para dar paso y bailar junto a él la entrañable canción 'Deje que te bese'.

Arropado por su guitarra, el artista quiso dejar claro sus recuerdos más flamencos con un repaso musical junto al ritmo excepcional de 'El alma al aire' y 'Regálame la silla donde te esperé'. En la puesta de escena no podía faltar la imagen del mar para llevarnos directamente a lo más profundo de su música y sus letras.

Confío en las corazonadas, y todas me llevan a Cádiz. Hoy volvemos a encontrarnos 🙌



Da igual que te lo cuenten, que te lo griten, Cádiz te tatúa el alma. #SANZenVivo #SoldOut #Cádiz pic.twitter.com/3qYKPJ0lD9 — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) July 9, 2022

Luego llegó uno de esos momentos que hablan por sí solos. Aún sin llegar al ecuador del concierto, apareció el artista Dani Martín para cantar a dúo con Alejandro 'Desde cuando'. Un tema que, sin lugar a dudas, consiguió poner a punto a todo el público. «Estáis acompañados del mejor», confesó Dani al público antes de despedirse.

Tras el subidón anterior y con un público totalmente entregado a la causa, el amante de la ciudad de Cádiz declara su amor por ella. «Yo solo pienso en un paraíso, Cádiz es mi paraíso», para cantar la fabulosa 'Looking for paradise'.

«Seguro que es verte la cara y mi alma se enciende…», tarareó fuerte para introducir 'Mi marciana'. Aunque tampoco quiso olvidar algunos de sus últimos lanzamientos como 'Iba'.

Los clásicos tampoco pudieron faltar: 'La fuerza del corazón'. La diferencia de generación se nota y es que esta canción de los 90 solo los más devotos del recinto la cantaban como si de un éxito del panorama musical actual se tratase. ¡Cómo debe de ser!

Intimidad con el público. Otros de los momentos que no se quedaron en el tintero. Quiso llegar hasta el final de la pasarela para sentirse muy cerca de todos. Y lo hizo con la expectante 'Mi persona favorita', la cual tuvo un recibimiento donde las palmas sonaban bien fuertes.

Cádiz y La Habana; La Habana y Cádiz. Múltiples de similitudes, ya lo saben. Por eso, el artista y apasionado del ritmo cubano, junto a una puesta de escena la cual dejaba clara lo idénticas que son entre ellas, interpretó 'Labana' que invitó al público a bailar al más estilo cubano.

Llegó el momento de las bromas, de los intentos de despedidas. Con el 'Corazón partío', quiso convidar a sus ídolos a vivir la música, a cantar con él este clásico. Avasallante frenesí.

Por si a estas alturas se dudaba de su pasión por la ciudad de Cádiz, llegó el momento de declarar su amor por el Carnaval de Cádiz. «No hay nada en el mundo que me provoque las emociones que me provoca los carnavales de Cádiz». Para ello, nombra al comparsista Antonio Martín, mandándole un saludo y este le responde desde lejos. Martín se levantó el sombrero y a tantos metros le mostró su orgullo y cariño.

Casi treinta años de carrera que se pudieron resumir en dos horas de concierto. Canciones de todas sus épocas y para todos los ánimos. Alejandro Sanz demostró, una vez más, que la música no muere; los artistas de verdad menos todavía. La estrella musical internacional estuvo a la altura de un público que vivió este reencuentro como agua de mayo, o más bien, como una post pandemia sin música.