El alcalde de Cádiz sobre la pelea en la playa de Santa María: «Los balonazos no son compatibles»

Una tangana multitudinaria alteró la tarde de este lunes en la playa de Santa María del Mar, en Cádiz. La pelea se originó después de que varios bañistas pidieran la intervención de la policía al ver a un grupo jugando con una pelota en una zona donde esa actividad está prohibida. Cuando la Policía Local pidió que cesaran la actividad, se produjo un forcejeo con algunos de los involucrados, lo que acabó con la detención de dos mujeres, madre e hija, acusadas de presunta desobediencia y resistencia a la autoridad. Tres mujeres agentes de la Policía Local sufrieron lesiones.

Unas imágenes que se han hecho virales en redes y sobre las que se ha preguntado este viernes al alcalde de Cádiz, Bruno García. El regidor ha señalado que «hay una palabra que es la clave de todo, y es la convivencia».

La playa de Santa María «tiene un perfil de mucha gente que va, gente mayor que quiere disfrutar, tiene una alta demanda y los balonazos no son compatibles». El propio alcalde ha señalado que «yo soy futbolero, me gusta jugar en la playa, pero no es compatible».

«Lo que hemos hecho es dejar claro que la playa en ese momento es para las personas que la disfrutan», ha afirmado. Por otro lado, ha recordado que «hay otros espacios reservados para el fútbol como hay espacios para los perros».

Este acontecimiento en la playa «nos ha hecho reforzar la seguridad, pero de nada sirve si no hay convivencia». Ha destacado que «hubo tirones de pelo, hubo lesiones de las tres policías mujeres y creo que los vídeos hablan por sí solos, y lo que se ve en esos vídeos nada tiene que ver con la vivencia».

El alcalde ha aprovechado la ocasión para reafirmar el mensaje de que «la policía hace mucho bien en la playa, porque entre semana en julio y agosto hay muchísima gente, y tenemos que invertir en las playas».