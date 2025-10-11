AIG sigue sin saber cuántas personas viajarán y cuánto costará la expedición del PP a Perú

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana critica la falta de transparencia del equipo de Gobierno de Bruno García, que sigue sin dar respuesta sobre las personas que viajarán este fin de semana a Arequipa (Perú) con motivo del X Congreso Internacional de la Lengua y sobre el coste de esta expedición.

En concreto, la coalición de izquierdas requirió por primera vez información sobre este asunto el pasado 31 de julio, durante la celebración del Pleno ordinario. «¿Cuántas personas van a conformar la expedición que se trasladará a Arequipa con motivo del X Congreso Internacional de la Lengua, que se celebrará del 14 al 17 de octubre en la ciudad peruana? ¿Y qué coste supondrá a las arcas municipales la presencia del Ayuntamiento de Cádiz en este evento?», se trasladó al Gobierno municipal. Y ante la falta de respuesta, AIG volvió a formular ambos interrogantes en la sesión plenaria del pasado 25 de septiembre, sin que hasta el momento haya recibido ningún tipo de información al respecto.

«Lamentamos el oscurantismo y la falta de transparencia de Bruno García con el dinero público», enuncia el portavoz de AIG, David de la Cruz. «No es la primera vez que nos vemos obligados a denunciarlo, como ya hicimos al exigirle información detallada sobre el coste de la iniciativa Cádiz Fenicia, tras asegurar el Gobierno local que el montante rondaba los 350.000 euros y finalmente alcanzó el millón de euros, con partidas que a día de hoy, un año después, aún desconocemos, como la de Personal y Publicidad. Y lo mismo ocurre con la cuantía total destinada a Cádiz Romana, pues sigue siendo una incógnita, ya que sólo han hablado de coste estimado. Sin olvidar que tuvimos que enterarnos por la prensa de que los conciertos del Carnaval 2025 nos costaron a los gaditanos y gaditanas medio millón de euros». «¿Por qué el equipo de Gobierno no cumple con la transparencia y da a conocer esas cifras y el coste del viaje a Arequipa? La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gastan Bruno García y su equipo el dinero público de los gaditanos y las gaditanas. La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de Buen Gobierno deben cimentar toda acción política, algo que se le olvida constantemente a este Gobierno del PP».

De la Cruz señala la «importancia» de que la ciudad de Cádiz esté representada en Arequipa «por todo lo que significó para la capital gaditana la acogida del IX Congreso Internacional de la Lengua que, en un principio, iba a celebrarse en la ciudad peruana». «Aplaudimos -agrega- que acudan profesionales del ámbito de la cultura a un evento internacional tan relevante como éste y con el objetivo de generar vínculos reales y continuos, pero nos gustaría saber cuántos cargos públicos y asesores entre Diputación y Ayuntamiento de Cádiz se han sumado a la expedición, pese al escaso interés que han demostrado en torno al legado del Congreso de la Lengua».

Al respecto, Adelante Izquierda Gaditana critica que el equipo de Gobierno no haya trabajado en estos dos años y medio en darle continuidad al Congreso de la Lengua en la ciudad de Cádiz. «Ni el Gobierno local ni Diputación han desarrollado iniciativas para mantener vivo el espíritu del Congreso de la Lengua en la capital gaditana», lamenta el portavoz.