Cádiz pone rumbo a Perú para mostrar su legado cultural en el Congreso de la Lengua

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado los detalles de la participación gaditana en el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebrará en Arequipa (Perú) la próxima semana. La ciudad de Cádiz, que fue sede del Congreso anterior, tendrá una presencia destacada en esta nueva edición, en reconocimiento al éxito de la organización gaditana y a su papel histórico en el ámbito cultural e institucional de la lengua española.

El primer edil ha explicado que la invitación surgió a raíz del Congreso celebrado en Cádiz, «un éxito que reconocemos también al anterior Gobierno y a toda la sociedad gaditana». En esta ocasión, el Instituto Cervantes y la Real Academia Española solicitaron que Cádiz tuviera una representación especial en Arequipa, como continuación del vínculo cultural establecido entre ambas ciudades.

El alcalde ha detallado que la delegación gaditana estará compuesta por representantes del Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, además de diversas expresiones culturales de la ciudad. Por parte del Ayuntamiento acudirán tres personas: la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, una coordinadora de Alcaldía y el propio Bruno García.

Durante la estancia en Perú, la agenda comenzará el domingo 12 de octubre con la proyección de un documental producido por la Diputación de Cádiz. El lunes, la delegación participará en la presentación del libro Antonio Muñoz de la Vega, obra del periodista gaditano del mismo nombre ambientada en Perú.

Exposiciones y charlas

Ese mismo día, el alcalde intervendrá en la mesa redonda 'Cádiz y el nacimiento del constitucionalismo hispanoamericano', dentro del programa académico del Congreso. En ella, García abordará «el papel fundamental de Cádiz al albergar las Cortes de 1812, cuyo texto constitucional inspiró a buena parte de las constituciones americanas».

Asimismo, el Ayuntamiento de Cádiz inaugurará dos exposiciones en Arequipa. 'Cádiz 1812, la ciudad ilustrada', con ilustraciones del artista Arturo Redondo, centrada en el contexto histórico de la Constitución de 1812. Y por otra parte, 'Escritores de la lengua española del siglo XX-XXI', una muestra fotográfica de Kiki y Pablo Juliá dedicada a grandes autores contemporáneos.

El alcalde ha subrayado que la participación de Cádiz en el Congreso «refuerza los lazos históricos y culturales con Hispanoamérica» y ha reafirmado el papel de la ciudad «como cuna del constitucionalismo y como espacio de diálogo de la lengua y la cultura en español».