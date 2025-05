AIG denuncia que aún no se han licitado las obras del nuevo centro de salud del Mentidero en la Plaza de Mina

El Grupo Municipal Adelante Izquierda Gaditana lamenta que el equipo de Gobierno de Bruno García haya vuelto a engañar a los gaditanos y gaditanas asegurando en el Pleno del pasado mes de marzo que las obras del nuevo centro de salud del Mentidero -que ya acumula más de un año de retraso- se licitarían finalmente antes del mes de mayo. «Y no sólo no se ha iniciado dicho procedimiento, sino que ahora el Partido Popular, tras este nuevo despropósito, da la callada por respuesta y no ofrece fecha concreta», critica la concejala Helena Fernández.

La edil recuerda que fue en julio de 2023 cuando el Gobierno de Juanma Moreno anunció que el centro de salud del Mentidero, ubicado en la calle Cervantes y que «no reúne las condiciones mínimas y exigibles para garantizar una atención médica de calidad», se trasladaría a unas nuevas instalaciones, ubicadas en los números 8 y 9 de la Plaza Mina, fijando su apertura para el último trimestre de 2025.

«Además de mentir descaradamente una vez más a las personas usuarias del centro de salud del Mentidero y a toda la ciudad, el PP de Bruno García vuelve a demostrar lo poco o nada que le importa la calidad del servicio que recibimos los gaditanos y gaditanas en muchos centros sanitarios, sufriendo el personal sanitario muchas dificultades para poder atender adecuadamente a las personas enfermas en unas dependencias indignas», expone la edil.

Y ello sin olvidar «el desmantelamiento del sistema sanitario público andaluz que vienen denunciando día tras día las mareas blancas, con un Gobierno del PP que perjudica conscientemente a la sanidad pública con privatizaciones y colapsándola sin una financiación adecuada, además de la gran mentira del nuevo Hospital de Cádiz...», agrega Fernández.

Así, ante este nuevo engaño del Gobierno de Bruno García con las obras del centro de salud del Mentidero, la concejala de AIG exige al alcalde y a su equipo que «muestren un poco más de respeto por los gaditanos y gaditanas que precisan desde hace años de un centro sanitario en condiciones donde recibir una atención digna y de calidad» y que «dejen de mentir para salvaguardar las siglas del PP, anteponiendo los intereses de su propio partido al de la ciudad de Cádiz».

Al mismo tiempo, exige a la Junta de Andalucía que inicie «cuanto antes y sin más dilación» el procedimiento de licitación de esas demandadas y necesarias obras para la reconversión de los inmuebles 8 y 9 de la plaza de Mina en el nuevo centro de salud del Mentidero.