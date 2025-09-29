Adacca realiza un programa de radio en Diputación para celebrar sus 25 años de vida

La Asociación de Familiares de Pacientes con Daño Cerebral Adquirido de Cádiz (Adacca) ha realizado un programa de radio en el Palacio Provincial de Diputación bajo el título 'Arte y Radio, 25 años caminando'. Esta actividad se incluye en el programa diseñado por Adacca para conmemorar sus 25 años de existencia; un tránsito en el que siempre ha contado con la implicación y respaldo de Diputación. En dicho programa usuarios de Adacca han entrevistado al vicepresidente primero de la institución, Juancho Ortiz. En la conversación también ha participado la presidenta de la asociación, Ana María Pérez Vargas.

El patio cubierto del Palacio Provincial, adaptado como ocasional estudio radiofónico, también ha servido de estancia para alojar paneles explicativos sobre la trayectoria de Adacca, así como escenario para mostrar algunas de las creaciones surgidas de los talleres de pintura y manualidades.

El programa 'Arte y Radio, 25 años caminando' cuenta con el patrocinio de la Fundación Provincial de Cultura de Diputación. Su desarrollo ha permitido mostrar la evolución de Adacca: desde sus comienzos modestos, la creación de las primeras plazas concertadas, así como su diversificación y ampliación en los centros de Cádiz y de Chiclana. Y confirma, sobre todo, la calidad asistencial y la utilidad de una asociación que aporta salidas a problemas severos –como el daño cerebral- suscitados de una forma sobrevenida.

Diputación reconoció a Adacca con la Medalla de la Provincia de Cádiz en el año 2013.