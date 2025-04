Activada la preventa de entradas para el concierto de Jennifer López en Cádiz: ¿Cuánto cuestan?

Jennifer López, una de las artistas internacionales más influyentes de la música, regresa este verano al escenario internacional con su gira 'Jennifer Lopez: Up all night. Live in 2025', con la que recalará en Cádiz este próximo mes de julio dentro de su gira anunciada por España.

En concreto, la artista pisará el escenario del Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz el 10 de julio. Un día después, el 11 de julio, estará en el Estadio de atletismo Ciudad de Málaga. Cádiz y Málaga son las dos únicas ciudades andaluzas incluidas en su gira española hasta la fecha. Sevilla se quedó fuera de la puja.

Las entradas para la gira de la artista en España saldrán a la venta el próximo miércoles 16 de abril, pero este lunes 14 de abril se ha activado una preventa exclusiva de entradas a través del Banco Santander.

Se arenga y se informa de lo siguiente: «No te quedes sin tu entrada y accede a la preventa exclusiva para clientes Santander desde el 14 de abril a las 12 horas hasta el 16 de abril a las 09 horas. La preventa de los días 14 y 15 de abril es sólo para clientes con tarjeta del Banco Santander. No se podrá realizar una compra con una tarjeta de otra entidad bancaria».

Se apunta en la página web de Santander Music:

«La legendaria Jennifer Lopez, una de las artistas más influyentes de nuestro tiempo, regresa al escenario internacional con JENNIFER LOPEZ: UP ALL NIGHT LIVE IN 2025. Jennifer Lopez, conocida como la «ultimate triple threat» —cantante, bailarina y actriz— es una artista galardonada y multiplatino con logros que rompen récords. Hasta la fecha, ha vendido más de 80 millones de discos, ha acumulado más de 15 mil millones de reproducciones y cuenta con casi 28 millones de oyentes mensuales en Spotify solamente. En todos los aspectos de su carrera, Jennifer Lopez continúa rompiendo barreras y haciendo historia, consolidando su estatus como el ícono global definitivo y la artista multifacética por excelencia».

Y se añade: «La artista pasará por Pontevedra el 8 de julio en el Parque Tafisa, por Cádiz el 10 de julio en Estadio Nuevo Mirandilla, por Málaga el 11 de julio en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, por Madrid el 13 de julio en el Movistar Arena, por Barcelona el 15 de julio en el Palau Sant Jordi y por Bilbao el 16 de julio en el BEC.

Precios de las entradas

Los precios de las entradas para el concierto de Jennifer López en Cádiz a través de la preventa activada a través del Banco Santander van desde los 60-65 euros de Fondo Norte Alto a los 375 euros del Front Stage - Early Entry.

Son los siguientes:

-Fondo Norte Alto: 60-65 euros

-Fondo Norte Bajo: 65-85 euros

-Pista: 120 euros

-Tribuna Alta: 120 euros

-Preferencia Alta: 150 euros

-Preferencia Baja: 160 euros

-Tribuna Baja: 160 euros

-Front Stage: 250 euros

-Front Stage - Early Entry: 375 euros