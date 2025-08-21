Un accidente en el puente de la Constitución deja varios heridos

Susto en la mañana de este lunes en el Puente de la Constitución de 1812 por una accidente en el que se han visto implicados tres vehículos en sentido salida de Cádiz. Ninguno de los ocupantes ha quedado atrapado dentro del coche y han podido salir por sus propios medios, aunque requiriendo la atención de los servicios sanitarios.

También han acudido al lugar Guardia Civil y bomberos que se han encargado de proteger la zona y realizar labores preventivas para evitar mayores incidentes.

El accidente ha provocado algunos retenciones en la zona hasta que se han podido retirar los vehículos y han concluido las tareas de limpieza de la carretera.