Más de 10.600 cruceristas llegarán entre el domingo y el lunes a Cádiz

Más de 10.600 turistas se espera que lleguen al puerto de Cádiz entre el domingo y el lunes en cuatro cruceros que recalarán en el muelle gaditano dentro de las 46 escalas que esta infraestructura prevé para este mes de octubre.

Según datos del Ayuntamiento de Cádiz y del Puerto, recogidos por Europa Press, el domingo tocará tierra el 'Mardi Gras', crucero operado por Carnival Cruise Line que lleva a bordo a prácticamente la mitad de los turistas que se esperan en estos dos días, al viajar con 5.068 pasajeros de nacionalidad estadounidense como destacada.

A Cádiz llegará a las 08,00 horas procedente de Lisboa (Portugal) y zarpará a las 17,00 horas hacia su siguiente escala en Málaga.

A la misma hora de la mañana hará presencia en el puerto el crucero 'Queen Victoria', propiedad de la Cunard Line, con 1.929 pasajeros, la mayoría de Reino Unido. Tras su paso por Cartagena (Murcia) y Cádiz, el buque se marchará también a las 17,00 horas hacia Lisboa.

Ya el lunes 20 de octubre, el puerto de Cádiz recibirá a 3.676 turistas, la gran mayoría, 3.162 pasajeros, a bordo del crucero 'Explorer of the Seas', operado por Royal Caribbean International. A las 21,30 horas de la noche zarpará hacia la ciudad lisboeta.

El segundo crucero que se espera en este puerto gaditano es el 'Europa 2', de menor calado, y con tan solo 514 turistas a bordo, la mayoría procedentes de Alemania.

El Puerto de Cádiz tiene estimadas un total de 46 escalas este mes de octubre, teniendo por delante aún un día, el 23, en el que estas instalaciones portuarias acogerán hasta cuatro cruceros a la vez, algo que solo se ha dado este mes el pasado día 7. Además, el 27 y 28 de octubre coincidirán tres cruceros en el puerto.