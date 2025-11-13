Cádiz vivirá el mayor simulacro de tsunami de la historia de España: cuándo y cómo será

El próximo jueves 20 de noviembre, Cádiz vivirá el que será «el mayor simulacro de emergencia que se ha realizado hasta la fecha en el territorio español» según ha definido el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. Más de 20.000 personas se implicarán en este ensayo, entre ellos mil operativos de seguridad y emergencia y los otros 19.000 de empresas, hoteles, centros educativos y población en general«.

Reunión de coordinación ante el simulacro del próximo 20 de noviembre

Este simulacro, que recibe el nombre de Respuesta25, tiene como objetivo probar las capacidades de la región ante un terremoto similar al de Lisboa de 1755, con magnitud 7,6 al Suroeste del Cabo de San Vicente, que motivará una alerta de maremoto en la costa andaluza. Según ha explicado Sanz, «es necesario que nos preparemos para el peor de los escenarios, aunque esperemos no tenerlo que vivir nunca, porque no es cuestión de suerte, es trabajo, anticipación, planificación, coordinación y cooperación leal con todas las instituciones para prestar el mejor servicio a los andaluces».

La alerta

El aviso del maremoto llegará sobre las 10:03 horas y será el momento en el que comience el testeo de atención y coordinación, los tiempos de atención de operativos y la reacción de la población. También se pondrán a prueba los sistemas de aviso masivo como Es-Alert y otros sistemas sonoros como megafonía o campanas.

También se van a probar otras capacidades como los mecanismos de salvaguarda de los bienes culturales, así como el sistema Pemea (Pan-European Mobile Emergency Application) que permite que cualquier aplicación desarrollada bajo este estándar se pueda comunicar directamente con el 112. En este caso, se va a probar el sistema de mensajería al 112 por chat, para personas con diversidad funcional como las personas sordas.

También se van a evaluar las capacidades y tiempos de evacuación vertical, es decir, en altura, y horizontal (alejamiento de la zona inundable) y el funcionamiento de las comunicaciones entre las distintas administraciones y con los operativos y empresas participantes.

Cinco escenarios diferentes

El simulacro contará con hasta cinco escenarios distintos. El primero de ellos en la capital gaditana, en la plaza de San Antonio, se va a probar la evacuación en altura y en horizontal de hoteles, centros de mayores, empresas edificios públicos y centros educativos. «Tan solo en esta parte van a participar hasta 2.539 escolares, con la oportunidad que esto representa para enseñarles a actuar ante una situación de emergencia», ha apuntado el consejero de la Presidencia.

El segundo escenario va a tener como protagonista el Museo de Cádiz para la puesta en práctica de la protección del patrimonio, mientras que el tercer gran escenario tendrá lugar en la playa de Santa María del Mar en el que se van a practicar los avisos a surfistas, rescates y en donde se va a trabajar también el protocolo de actuación forense, el del Instituto de Medicina Legal.

El cuarto será el recinto portuario gaditano, toda la Zona Franca en la que desde el Colegio de Arquitectos se probará el protocolo de valoración de daños en edificaciones. Finalmente, el quinto se desarrollará en la zona portuaria de El Puerto de Santa María donde la Unidad Militar de Emergencias hará prácticas de búsqueda de desaparecidos con bomberos y sanitarios, entre otros.

Activará el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremoto

El consejero ha detallado que se va a activar el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremoto en Andalucía, «que no puedo dejar de recordar que fue el primero de esta naturaleza en elaborarse en España y uno de los más completos y sin precedentes de Europa», ha recalcado. Este plan estudia la afectación de los maremotos a la costa andaluza. También ha servido de base para la planificación de los distintos municipios.

El Plan cuenta con mapas de peligrosidad por calado, por arrastre de personas, por tiempos de llegada y por flujo momento, además del mapa de vulnerabilidad edificatoria. Antonio Sanz ha recordado que no «existen mapas de vulnerabilidad edificatoria igual con este nivel de detalle, y en esto hemos sido absolutamente innovadores y de hecho han sido varias las comunidades que se han interesado por el trabajo».

La cartografía edificio por edificio de toda la costa Andalucía -desde Ayamonte hasta Pulpí- ha sido la primera aplicación a gran escala hecha a nivel nacional e internacional del índice de vulnerabilidad relativa de los edificios.

«Es cierto que existían algunos trabajos efectuados en el ámbito académico, pero aplicados a escala local, pero de todo un territorio como el de la costa andaluza, con más de 800 kilómetros, y con aplicación práctica en materia de Protección Civil, realizado de forma automática, no había ni hay nada igual», ha señalado el consejero.

Apoyo de la tecnología

La tecnología será un gran apoyo durante el simulacro. Se utilizarán las distintas funcionalidades que ofrece la REJA, la Red de Emergencias de la Junta de Andalucía, y la conexión de los Puestos de Mando con el Centro de Coordinación Operativa Integrada con las salas 112, a través de la Plataforma de Gestión de Emergencias de Andalucía (GEA).

La ciudad de Cádiz va a ser el epicentro de la mayor prueba ante el riesgo de tsunami, pero también van a participar otros municipios costeros como Chipiona, Conil de la Frontera, Rota, Los Barrios, Puerto Real y la Línea de la Concepción que van a activar sus planes locales, como también lo harán los edificios públicos como centros educativos o empresas.

El Respuesta25 es el cuarto gran simulacro de emergencia regional que celebra Andalucía desde el año 2021, para ensayar los procedimientos y protocolos de respuesta de cara a la mejora continua. Cabe recordar que las danas y trenes de borrasca que vivió la región el año pasado obligaron a cancelar el previsto para el 2024. Terremotos, inundaciones, accidentes de mercancías peligrosas o emergencias químicas han sido algunos de los riesgos para los que se ha probado la región de cara a extraer lecciones que permitan aprender y mejorar en el ámbito de las emergencias.