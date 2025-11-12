Cádiz se pone a prueba frente a un maremoto el 20 de noviembre: prepárate para recibir el mensaje ES-Alert en el móvil

El próximo 20 de noviembre, Cádiz y otros municipios costeros de la provincia se convertirán en el escenario del simulacro general de maremoto'Respuest@_25', una acción a gran escala organizada por la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias (EMA) de la Junta de Andalucía.

Este simulacro tiene como objetivo evaluar la capacidad de respuesta, coordinación y comunicación de los distintos organismos ante una posible emergencia por maremoto en la costa gaditana.

El simulacro, que se llevará a cabo en distintos puntos clave de la ciudad, pondrá a prueba el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos en Andalucía (PEMA), cuyo fin es establecer una estructura organizativa y los procedimientos de actuación en caso de alerta por tsunami.

ES-Alert

La población recibirá una alerta vía teléfono móvil a través de ES-Alert en puntos como centros educativos, zonas estratégicas y otros lugares de alto tránsito. Es importante recordar que este es solo un simulacro, por lo que se pide a la ciudadanía mantener la calma y seguir las indicaciones desde los canales oficiales.

En este simulacro participarán numerosos cuerpos y entidades, como la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Bomberos, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME), además de otros colectivos y asociaciones especializadas en gestión de emergencias. También estarán presentes los servicios de la Junta de Andalucía y entidades como el Instituto Hidráulico de Cantabria, la Universidad de Cádiz y el Instituto Español para la Reducción de Desastres.

Mapa con las zonas inundables y seguras de Cádiz

Zonas inundables y zonas seguras en Cádiz

Uno de los puntos más relevantes de este simulacro es que la ciudadanía podrá conocer las zonas seguras a las que debe dirigirse en caso de una emergencia real por maremoto.

Los mapas elaborados por el Ayuntamiento de Cádiz indican las zonas inundables, representadas en color azul, y las zonas potencialmente inundables, marcadas en rojo. Las zonas blancas en los mapas son las que se consideran seguros, a los que deben dirigirse los habitantes ante un maremoto.

Cortadura, Cerro del Moro, Loreto y Puntales

En el extramuros, áreas como Cortadura, Cerro del Moro, Loreto y Puntales serían las más afectadas, mientras que la zona de Bahía Blanca, al ser la más elevada, sería prácticamente la única área que no se vería afectada.

En el centro de Cádiz, zonas como la avenida Campo del Sur, La Viña, y el área del puerto de Cádiz quedarían inundadas, mientras que lugares más alejados del mar, como la plaza de San Antonio o El Mentidero, serían seguros.

Mapa con las zonas inundables y seguras de Cádiz en extramuros

El simulacro también tiene como objetivo que los equipos de emergencia y la ciudadanía se familiaricen con el sistema de alerta temprana, que permite prever un maremoto con aproximadamente una hora de antelación. Este tiempo de margen es fundamental para implementar una respuesta rápida y eficaz ante una catástrofe natural de esta magnitud.

El Comité de Emergencias Locales (CECOPAL) coordinará todo el operativo desde el Ayuntamiento de Cádiz, donde la dirección del plan corresponderá al alcalde de Cádiz, quien contará con la asesoría de un comité técnico. En caso de que la emergencia sobrepase el ámbito local, la emergencia autonómica será activada, coordinando los recursos a nivel regional.

Este simulacro de maremoto se presenta como una oportunidad única para que los ciudadanos y equipos de emergencia se preparen ante un fenómeno natural de gran impacto. Además, permite reforzar las estrategias de evacuación y la sensibilización en cuanto a los riesgos que implica un maremoto para la población gaditana.