«Sabemos que hay que repartir entre los barrios pero se van a hacer muchas cosas»

Los vecinos de los distintos barrios gaditanos no se conforman con las promesas. Exigen respuestas claras y urgentes del Ayuntamiento. Por ello tras el anuncio del próximo inicio Plan de Mantenimiento de Barrios, las asociaciones vecinales de estas zonas han valorado positivamente esta iniciativa a la espera de que esas mejoras sean pronto palpables en sus calles.

En El Balón recibían este miércoles la visita de alcalde Bruno García, junto con los ediles Loli Pavón y José Carlos Teruel. Tras ese encuentro y recorrido por las calles, la presidenta de la Asociación de Vecinos, Carmen Pájaro, se mostraba muy contenta con las propuestas que se han acordado y sobre todo con el desarrollo de este plan. «Me parece estupendo lo que van a hacer porque es necesario para el barrio. No se puede hacer más porque no llega el dinero, que hay que repartir pero se van a hacer bastantes cosas. En tres semanas no es que lo vaya a poner nuevo pero desde luego se va a notar lo que se va hacer».

En cuanto al hecho de que se ponga en marcha este plan, Carmen comenta que «me parece muy bien. La verdad es que no había dinero y ahora se que ha podido obtener creo que es importante valorar que se le vaya a dedicar a todos los barrios un poco. Yo me he venido muy contenta porque lo que hace falta, lo más urgente, es lo que va a hacer en el barrio».

Precisamente sobre esas necesidades explica que «hace falta mucho pero soy consciente de que todo no puede... Pero principalmente arreglar el tema de los socavones, las luces, que hay mucha oscuridad en las calles. En verano no se nota tanto pero en invierno sí y hay que prepararlo ya. Todo eso está escrito y en tres semanas se tiene que cumplir. Han estado aquí todos, no sólo el alcalde, también los concejales y los técnicos y espero que se actúe como han dicho porque la verdad que los anteriores nos han dejado Cádiz abandonada total».

También entre las peticiones de mejora, Carmen Pájaro ha pedido que se modifique la zona de la calle Matía, donde se encuentra una parte vallada por el edificio de la Escuela Náutica. «La idea es que la carga y descarga pase a la zona donde están los hierros y dejar esa otra parte con más espacio, que quede la calle más libre para el tránsito de personas y coches y bueno es una iniciativa que les hemos dado».

La presidenta de la Asociación de Vecinos de El Balón incide en el deterioro de la zona. «Este barrio está un poco abandonado y hay que ir renovando. En tres semanas nos van a cambiar algunas cosas y va a mejorar y voy a estar pendiente vigilando. Sé que no es sólo nuestro barrio pero poco a poco todo irá mejorando».

«Hay que actuar ya»

Desde Loreto, su presidente Francisco Orellana, valora «la necesidad urgente» de intervenir en aceras agrietadas, bordillos levantados y pasos de peatones poco visibles, que hacen de cada paseo una pequeña odisea. El vecino gaditano insiste en que «Cádiz en general está sucia y hay que actuar ya».

El presidente explica que en este barrio, Loreto, hay algo más de 13.000 habitantes «más que muchos municipios de la provincia», por lo que remarca la importancia de tener las calles en condiciones. «La intención de Bruno García es buena, buenísima, pero veremos si va a ser eficaz. Al final, son muchos los desperfectos que hay que arreglar«, asevera.

Asimismo, Orellana, en representación de toda la junta directiva de la asociación vecinal, denuncia que «muchas zonas llevan años sin ver una actuación municipal, por lo que esperamos que esto se solucione y facilite al convivencia de todos los vecinos».

Esta inquietud que traslada Paco Orellana desde Puntales llega justo a tiempo ya que oficialmente este novedoso plan arrancará el 1 de septiembre con brigadas de mantenimiento itinerantes que recorrerán por primera vez estos barrios, además de otros, durante tres semanas.