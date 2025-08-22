Cádiz respira: este fin de semana el verano castiga menos con viento de poniente y temperaturas más frescas

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 22/08/2025 a las 10:26h. Compartir Copiar enlace

Un respiro veraniego llegará este fin de semana a Cádiz: temperaturas moderadas, cielos despejados y una brisa de poniente que suaviza el ambiente, lo suficiente como para sentir que hemos vuelto a marzo más que a agosto. Así lo anticipa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tras días de calor abrasador en la región.

En la capital gaditana, los termómetros marcarán máximas cercanas a los 27 °C, acompañadas de mínimas suaves, de unos 21 °C. El sábado alternará nubes altas con claros, y el domingo se presentará aún más despejado, manteniendo el mismo ritmo térmico.

Las localidades bañadas por el Atlántico replican esa atmósfera más templada: en Algeciras, las máximas rondarán los 29 °C durante el viernes, bajando a los 28 °C el sábado, con una humedad que comienza a notarse en el aire.

En la Bahía de Cádiz, municipios como San Fernando, El Puerto, Puerto Real y Chipiona tendrán máximas de entre 28 °C y 30 °C y mínimas alrededor de los 21 °C, perfectas para noches agradables.

En el interior, como en Jerez de la Frontera, el viernes y sábado podrían superarse los 30 °C, aunque el domingo caerán a unos 27 °C. En Arcos, se esperan picos de hasta 34 °C y mañanas frescas de 18–19 °C. Chiclana, en cambio, tendrá máximas suaves de 28 °C y mínimas cercanas a los 20 °C, un ambiente tranquilizador para estas fecha.

Disfrutar de Cádiz sin calor sofocante

El cambio de viento hacia poniente será el responsable de este respiro térmico. Su llegada arrastra aire más fresco y seco desde el Atlántico, lo que ayuda a rebajar los termómetros y a suavizar la sensación de bochorno típica de estas fechas. Ya desde el jueves se ha notado este alivio, con máximas más bajas de lo previsto en la capital y en otros puntos de la provincia.

Con este escenario, el fin de semana se presenta ideal para disfrutar de la provincia sin el agobio del calor sofocante. Pasear por el centro histórico de Cádiz, recorrer bodegas en Jerez, descubrir rincones de la sierra o dejarse llevar por las puestas de sol en la costa serán planes mucho más apetecibles bajo este clima más benigno, que casi recuerda a una primavera adelantada en pleno agosto.