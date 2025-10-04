Cádiz registró una temperatura media de 24 grados en septiembre, la segunda más fresca de Andalucía

La temperatura media de la provincia de Cádiz el pasado mes de septiembre fue de 24 grados centígrados, siendo la que registró la segunda temperatura media más baja de todas las provincias andaluzas. No obstante, fue considerado con un carácter térmico de cálido, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según el resumen climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología, recogido por Europa Press, la temperatura de la provincia en el mes de septiembre fue similar al mismo mes del año 2024, cuando se registró 23,3 grados de media, y a la del año 2023, con 23,7 grados, aunque en ambos años fue considerado un mes normal y no cálido.

Así, Cádiz fue la provincia que registró la segunda temperatura más fresca en septiembre de 2025, solo por encima de Granada (23,1). Por contra, Sevilla (con 26,2 grados), Almería (25,6), Málaga (24,8) y Córdoba, con 24,6 grados, fueron las provincias que registraron las temperaturas más altas en Andalucía.

Según la Aemet, el mes de septiembre, en cuanto a temperatura ha tenido un carácter muy cálido en Andalucía, con una temperatura media de 23,3 grados, 1,3 grados por encima del promedio, siendo el 12 mes de septiembre más calido desde 1961.

Comparativamente con Cádiz, esto supone que la provincia se situó en septiembre por encima de la media de la comunidad autónoma en algo más de medio grado. En cuanto a las precipitaciones, la provincia de Cádiz ha completado el mes de septiembre registró un mes muy seco.

