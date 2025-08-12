Cádiz y Marruecos ultiman el acuerdo para recuperar una línea comercial marítima

La nueva ruta marítima entre Marruecos y Cádiz puede ser una realidad antes de final de año. Las negociaciones para establecer una línea comercial entre los puertos de la ciudad marroquí de Agadir y la Bahía de Cádiz siguen adelante y de una manera intensa. El objetivo no es otro que restablecer esta importante ruta comercial que se fue a pique hace once años después de estar operativa más de veinte. El motivo de la desaparición fue la quiebra de la naviera que la explotaba, la compañía Comanav, que operaba con Casablanca. Cádiz perdió así una de las conexiones más prósperas desde el punto de vista comercial.

Sin embargo, la cumbre celebrada en Cádiz a finales del pasado abril fue determinante para estrechar lazos y ultimar detalles. En esta ocasión fue una amplia representación de las cámaras e comercio de la zona y empresarios de Marruecos, además de responsables de navieras y del negocio marítimo del país vecino, los que se desplazaron a Cádiz para ver el potencial y las posibilidades de esta nueva línea.

Cinco meses después de aquel encuentro, todo hace pensar que la nueva línea estará operativa en noviembre. Las reuniones entre los técnicos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) y las autoridades de Agadir, así como sus representación empresarial, han sido frecuentes e intensas.

Este servicio se canceló en 2014 por la quiebra de la naviera que lo explotaba, la compañía Comanav. Precisamente, esta empresa inició el tráfico en 1979 y durante los años que estuvo activa abrió una puerta entre Cádiz y Casablanca con contenedores y ro-ro cargados de textil, frutas y hortalizas.

Ahora, los gestores del puerto gaditano persiguen la reapertura de esta línea, pero entre Cádiz y la ciudad de Agadir, en la región de Souss Massa. Con ello se rebajará el colapso de tráfico que sufre el puerto de Algeciras y se evitará un importante tráfico rodado por las carreteras de la provincia.

La situación en la que se encuentra Cádiz es la principal carta de presentación de un puerto que antes de 2026 contará con una nueva terminal de contenedores y dos trenes exclusivos para mercancías: uno en la orilla gaditana, que conectará con la nueva terminal de contenedores, y otro en la orilla de Puerto Real, que enlazará el Bajo de la Cabezuela con la línea ferroviaria Cádiz-Sevilla.

Plataforna logística

Estas inversiones han convertido a Cádiz en una plataforma logística estratégica al sur de Europa al contar también con el acceso ferroviario. Esta es, precisamente, una de las ventajas que han visto los representantes de Marruecos. Su intención es utilizar también el puerto de Cádiz como trampolín para colocar sus productos en el centro de Europa. En estos momentos, Marruecos utiliza la terminal Tánger Med, en el puerto de Algeciras, pero son partidarios de nuevas alternativas. Hasta 2014, el puerto gaditano mantenía tráfico casi a diario con el país vecino. Pero ese año se interrumpieron las relaciones con las empresas marroquíes, los dos barcos que entonces se usaban para conectar las dos costas fueron al desguace con motivo de la quiebra de Comanav. Desde entonces es cierto que la APBC no ha renunciado nunca a recuperar estos movimientos de mercancía. De hecho, en 2017 hubo un primer intento. El puerto de Cádiz buscó sin éxito otra naviera para conectarse de nuevo con Marruecos.

En 2013 el buque 'Fes' y el 'Meknes' dejaron de conectar Cádiz con Casablanca, donde existían dos líneas semanales entre ambas ciudades. En 2007, según la APBC, la línea marítima llegó a transportar 400.000 toneladas de mercancías.

Los tiempos cambian y ahora Marruecos y Cádiz quieren retomar ese negocio marítimo que abandonaron hace once años. En cuanto a la naviera que se podría hacer cargo de esta línea marítima que volvería a unir Cádiz con Marruecos después de unos largos diez años, todo apunta a que podría ser Atlas Marine, ya que fue el CEO de esta compañía, Ben Sharp, el que durante uno de los encuentros puso sobre la mesa cómo se integraría la futura línea entre los puertos de Agadir y Cádiz con la autopista marítima Abidjan-Portsmouth, es decir, con Costa de Marfil y Reino Unido.