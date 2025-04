La reapertura de la línea marítima comercial entre Cádiz y Marruecos gana más peso

La apertura de una línea marítima comercial entre Cádiz y Marruecos está más cerca. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), con su presidenta a la cabeza, Teófila Martínez, ha apostado en los últimos años por recuperar este servicio que se canceló en 2014 por la quiebra de la naviera que lo explotaba, la compañía Comanav. Precisamente, esta empresa inició el servicio en 1979 y durante los años que estuvo activa abrió una puerta entre Cádiz y Casablanca con contenedores y ro-ro cargados de textil, frutas y hortalizas.

Ahora, los gestores del puerto gaditano persiguen la reapertura de esta línea, pero entre Cádiz y la ciudad de Agadir, en la región de Souss Massa. Con ello se rebaja el colapso de tráfico que sufre el puerto de Algeciras y se evita un importante tráfico rodado por las carreteras de la provincia.

Esta iniciativa de reabrir la línea comercial con Marruecos tiene una importante cita los próximos días en Cádiz con una convención de dos días organizada por la Autoridad Portuaria en la que se ha invitado a autoridades y empresarios marroquíes para dar a conocer las ventajas de este proyecto comercial. Al acto también se han invitado a importantes navieras de ambos países con el objetivo de ofrecer las ventajas de esta nueva línea comercial.

No hay que olvidar que el puerto de Cádiz ofrece una situación geoestratégica con desviación cero sobre las grandes rutas marítimas del mundo, interconectividad por tierra, mar y aire, con un aeropuerto internacional, puerto, autovías y autopistas. Está preparado para atender cualquier tipo de tráfico, no sólo el tráfico rodado que hasta el año 2014 se mantuvo en línea regular con Marruecos, sino también pesca, contenedores, graneles, cruceros, incluso reparación naval e industria off shore.

La nueva línea será entre Cádiz y la ciudad de Agadir y servirá para el transporte de textil, frutas y hortalizas

Así, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) recibirá del 28 al 29 de abril una comitiva de autoridades y empresarios marroquíes interesados en poner en marcha la conexión marítima entre Agadir, en la región de Souss Massa, y la capital gaditana.

Esta misión inversa forma parte de la estrategia de la APBC de recuperar el tráfico marítimo con Marruecos, suspendido desde el año 2014 y completa la acción emprendida en noviembre del año pasado cuando se desarrolló una primera misión institución y comercial a Agadir con el objetivo de presentar al puerto gaditano como plataforma logística, de comercio, turismo y desarrollo de negocios entre ambos países.

En este proyecto, la Autoridad Portuaria cuenta con la colaboración de Cádiz-Port, la Asociación para la Promoción del Puerto de la Bahía de Cádiz, así como con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz, la Zona Franca de Cádiz y PTP Group.

Apoyo institucional

Durante la misión, tanto la propia Autoridad Portuaria como otras administraciones e instituciones públicas, como el Ayuntamiento de Cádiz, la Junta de Andalucía, la Zona Franca y Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cádiz tendrán la oportunidad de mostrar sus instalaciones y servicios y de demostrar sobre el terreno las fortalezas de Cádiz y su territorio, entre otras, su situación geoestratégica, con desviación cero sobre las grandes rutas marítimas del mundo, su interconectividad por tierra, mar y aire, con un aeropuerto internacional, puerto, autovías y autopistas; así como su capacidad para atender cualquier tipo de tráfico, no sólo el tráfico rodado, sino también pesca, contenedores, graneles, cruceros, incluso reparación naval e industria off shore.

Las empresas privadas que participaron en la misión en Marruecos el pasado mes de noviembre -Cadiship, PTP España, Transportes Mazo, Altair Consultores Logísticos, Blue Water Shipping, Bernardino Abad y Cádiz-Port, la Asociación para la Promoción del Puerto de la Bahía de Cádiz- tendrán también la oportunidad de mostrar 'in situ' sus capacidades y generar vínculos con los empresarios y representantes institucionales marroquíes.

La delegación marroquí estará encabezada por el presidente del Consejo Regional de Souss Massa, Karim Achengli; al que acompañarán la directora general del Centro Regional de Inversiones de Souss Massa, Kenza Gassib; el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Souss Massa, Said Dor, y el cónsul general del Reino de Marruecos en Algeciras, Driss Soussi, además de una nutrida representación empresarial.

A lo largo de las dos jornadas, se realizarán presentaciones, visitas a instalaciones, reuniones institucionales y empresariales y también se estrecharán lazos institucionales entre los representantes marroquíes y el Ayuntamiento de la ciudad, la Cámara de Comercio y la Junta de Andalucía.

La hoja de ruta de la Autoridad Portuaria no es otra que la recuperación de una línea marítima comercial entre Cádiz y Marruecos que estuvo activa entre 1979 y 2014. La explotación de este servicio corría por cuenta de Comanav (Compagnie Marocaine de Navigation), que llegó a tener una flota de 14 barcos.

Hasta 2014, el puerto gaditano mantenía tráfico casi a diario con el país vecino. Pero ese año se interrumpieron las relaciones con las empresas marroquíes, los dos barcos que entonces se usaban para conectar las dos costas fueron al desguace con motivo de la quiebra de Comanav. Desde entonces es cierto que la APBC no ha renunciado nunca a recuperar estos movimientos de mercancía. De hecho, en 2017 hubo un primer intento. El puerto de Cádiz buscó sin éxito otra naviera para conectarse de nuevo con el país vecino.

En 2013 el buque 'Fes' y el 'Meknes' dejaron de conectar Cádiz con Casablanca, donde existían dos líneas semanales entre ambas ciudades. En 2007, según la APBC, la línea marítima llegó a transportar 400.000 toneladas de mercancías. El puerto de Cádiz siempre ha estado vinculado históricamente con Marruecos. Antes del desarrollo del puerto de Algeciras, era Cádiz el que mantenía la relación marítima con la zona del histórico Protectorado español iniciado en 1912 además de con Tánger.