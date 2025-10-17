Cádiz diseña su Plan de Acción Turística 2026 con la voz del sector

El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz ha puesto en marcha la preparación del Plan de Acción 2026 con un proceso participativo con el que situar al sector turístico «en el centro» de la estrategia provincial. Para ello se van a convocar seis mesas de trabajo los días 28, 29 y 30 de octubre en el Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz.

La iniciativa busca recoger directamente la experiencia, la visión y las propuestas de los profesionales del turismo gaditano para diseñar un plan más útil, dinámico y ajustado a la realidad del destino, ha indicado el patronato en una nota. Las conclusiones de estas mesas sectoriales se presentarán en una sesión plenaria el próximo martes 25 de noviembre.

Este año, el patronato ha dado un paso más en su modelo de trabajo, transformando las tradicionales reuniones en encuentros más participativos y especializados, planificados por segmentos turísticos. Además, atendiendo a las sugerencias del propio sector, se ha ampliado el calendario con el objetivo de favorecer un intercambio de ideas «más profundo2 y un debate »más enriquecedor«.

Las Mesas Sectoriales 2025 se abrirán el 28 de octubre con la presentación técnica de la Plataforma de Datos y Sostenibilidad en el Turismo. Esta herramienta ya está disponible para cualquier persona en la web cadizturismointeligente.es. Ahí se pueden encontrar datos estadísticos de diversas fuentes relacionados con la oferta y la demanda turística de la provincia y sus municipios.

El mismo martes 28 de octubre tendrá lugar la mesa dedicada al turismo cultural y enogastronómico y el miércoles están citados los profesionales del turismo deportivo de la provincia en una mesa a la que le seguirá otra de turismo rural, naturaleza e interior.

El jueves 30 de octubre será el turno del turismo MICE --reuniones y congresos--, para terminar este ciclo de encuentros con los profesionales dedicados al turismo premium.

Como cierre del proceso, el Patronato de Turismo de Cádiz celebrará una sesión plenaria el 25 de noviembre, en la que se presentarán las conclusiones de todas las mesas y se pondrán en común las principales líneas de trabajo del futuro Plan de Acción 2026.

El Patronato Provincial de Turismo ha invitado a las empresas, asociaciones y entidades del sector a participar en una o varias de estas mesas. En caso de no poder asistir, también podrán enviarse ideas y propuestas al correo electrónico promocion@cadizturismo.com, donde todas las aportaciones serán tenidas en cuenta.