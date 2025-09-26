Cádiz refuerza su posición como centro del turismo

La Plaza de Toros de El Puerto de Santa María se vistió de gala este viernes para acoger la ceremonia organizada por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz con motivo del Día Mundial del Turismo 2025. La velada combinó el reconocimiento a entidades señeras del sector con la presentación de un recurso estratégico: la plataforma de datos turísticos 'Cádiz Turismo Inteligente', destinada a convertirse en una herramienta clave para el desarrollo del destino provincia de Cádiz.

El evento, conducido por la bailaora María Moreno, reunió a más de 300 asistentes entre autoridades, empresarios y representantes del sector. En una cita con marcado acento gaditano, fueron reconocidas tres entidades referentes: Cobos Catering, Tabanco El Pasaje y Bodegas Caballero.

'Cádiz Turismo Inteligente', una herramienta pionera

Durante la gala, el Patronato presentó oficialmente la plataforma 'Cádiz Turismo Inteligente', ya disponible en la web www.cadizturismointeligente.es. Este proyecto, dirigido principalmente al sector turístico de la provincia, organiza y pone a disposición información actualizada sobre la realidad del destino, con el objetivo de facilitar la planificación estratégica y la toma de decisiones.

La herramienta, concebida para crecer de manera continua, incorporará progresivamente nuevos indicadores que permitan filtrar datos, anticipar tendencias y proyectar escenarios de futuro. Con su puesta en marcha, la Diputación cumple uno de los objetivos prioritarios de su Plan de Acción en materia turística, alineado con el Plan de Acciones Estratégicas Integradas para el Desarrollo Productivo 2024-2027.

Los asistentes a la gala fueron los primeros en conocer y comprobar el potencial de la plataforma, que se perfila como un instrumento imprescindible para fortalecer la competitividad y la proyección del turismo gaditano.

Tres referentes del turismo gaditano

La gala también sirvió para reconocer la trayectoria de empresas que contribuyen decisivamente al prestigio turístico de la provincia.

Cobos Catering recibió el galardón por su excelencia en la restauración de grandes eventos, avalada por premios nacionales e internacionales. Su fundador, Manuel Cobos Rodríguez, destacó que la empresa no solo ofrece menús, sino experiencias únicas, y dedicó el premio a toda su familia, «un engranaje que hace posible nuestro trabajo».

Tabanco El Pasaje, que en 2025 cumple un siglo de historia, fue distinguido por mantener viva la tradición tabanquera jerezana, combinando vino, gastronomía y flamenco. Su representante, Antonio Rodríguez Sánchez, subrayó la autenticidad del establecimiento y la importancia de los productos locales, destacando que los tabancos son tradición y patrimonio cultural. Un siglo haciendo historia.

Bodegas Caballero, con 195 años de trayectoria, fue reconocida por su papel en la internacionalización de los vinos del Marco de Jerez y su impulso al enoturismo, gestionando espacios emblemáticos como el Castillo de San Marcos. El presidente de la bodega, Luis Caballero Gordón, agradeció el galardón y recordó la contribución de su familia y de los trabajadores al legado de casi dos siglos.

Una gala con sello gaditano

El evento destacó por su identidad provincial. El servicio gastronómico corrió a cargo de Cobos Catering, acompañado por los vinos de Bodegas Caballero, mientras que Tabanco El Pasaje aportó un toque flamenco que reforzó el perfil cultural de la cita.

La bailaora María Moreno, Premio Revelación del Festival de Jerez 2017 y Giraldillo de la Bienal de Sevilla 2020, condujo un programa que combinó tradición, modernidad y simbolismo, sirviendo también como embajadora del flamenco y de la provincia, mostrando su riqueza cultural desde el mar hasta la Sierra.

Balance positivo del turismo en la provincia

Durante la gala se repasaron los indicadores turísticos de 2025, que registran máximos históricos. Este verano, Cádiz alcanzó un récord de pernoctaciones en julio, consolidándose como uno de los destinos más atractivos del sur de Europa.

El vicepresidente primero de la Diputación, Juancho Ortiz, y el vicepresidente cuarto y diputado de Turismo, Germán Beardo, destacaron los buenos resultados de 2024 y lo que va de 2025, resaltando la capacidad del turismo para generar empleo y riqueza. Beardo subrayó que los datos históricos confirman que la provincia sigue un camino acertado, al tiempo que insistió en mejorar infraestructuras y reforzar las conexiones entre municipios para incrementar el impacto y la proyección del sector.

El vicepresidente y alcalde de El Puerto señaló la elección de la ciudad como escenario de la gala, resaltando que Cádiz proyecta los «mejores valores y cultura abierta de la provincia, que acoge a visitantes de todo el mundo. Entre todos hacemos un Cádiz más pujante y competitivo». Además, destacó la importancia de potenciar la conectividad aérea y terrestre para atraer turismo internacional, recordando que la provincia lidera Andalucía en pernoctaciones y que los visitantes gastan, de media, más que en otras zonas de la comunidad.

Un escaparate para el turismo gaditano

La gala contó con un elemento simbólico de gran impacto: el globo aerostático con la imagen de 'La Gaditana', obra de Antonio de Felipe e integrada desde 1998 en la identidad visual del Patronato. Instalado junto a la Plaza de Toros, realizó un vuelo de cortesía desde Arcos de la Frontera para agentes turísticos y representantes institucionales, quienes pudieron disfrutar de vistas aéreas de la provincia.

La Diputación destacó que Cádiz ofrece una amplia diversidad de recursos —patrimonio, gastronomía, naturaleza, vino y flamenco— que consolidan su posición como destino de referencia en Andalucía y España.

Una apuesta por la sostenibilidad

El Patronato coordinó la gala con el Ayuntamiento de El Puerto, tanto para la cesión del espacio como para el dispositivo de seguridad de la Policía Local. Además, se estableció un protocolo de recogida de residuos, asegurando una gestión sostenible coherente con los objetivos medioambientales de la Diputación.

Colaboración pública-privada, clave

La velada concluyó destacando la importancia de la colaboración público-privada para reforzar la proyección de Cádiz como destino de referencia, apoyada por la plataforma de inteligencia turística, que permitirá diseñar estrategias basadas en datos y consolidar la competitividad del sector en el futuro.