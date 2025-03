Burlas en Tik Tok y amenazas cruzadas precedieron la muerte de un joven a tiros en la guerra de dos clanes en Rota

El odio, la venganza, los insultos continuos, la provocación, la defensa de los 'honores' y cuestiones de ese calado podrían estar detrás de la reyerta que este pasado fin de semana volvía a hacer temblar a la barriada de las 40 viviendas de Rota y desencadenaba en la muerte de un joven de 26 años, y otra persona tiroteada en estado muy grave. Al parecer, y en este asunto en concreto, el menudeo o trapicheo de drogas poco ha tenido que ver. Al menos, de forma completamente directa.

En este caso la explicación tocaría otro plano. Un escenario que no se ha dado en absoluto como nuevo sino que lleva años produciéndose entre dos familias asentadas en la localidad y que desde hace ya unas semanas habían obligado a la Policía Nacional a intervenir en varias ocasiones, incluso, desplegando dispositivos de seguridad ciudadana en la zona. Dos clanes muy conocidos que han protagonizado diversas peleas entre sus miembros por diferentes rencillas entre ellos. Lesiones, tiros, armas, trapicheos, daños en coches, insultos en redes sociales, etc etc etc... una rivalidad continua que viene de lejos: de antepasados, padres y abuelos. Entre los Bustamante y Los Gallinas o también llamados Justitos.

Y así hasta que la madrugada de este pasado sábado, en torno a las seis y media de la mañana, el enfrentamiento explotaba como otras veces pero esta vez con resultado de una muerte. Los amagos e intimidaciones se hacían realidad y José S. de 26 años fallecía al recibir varios disparos, quedando tendido en el suelo donde era presuntamente ejecutado. Además presentaba otras lesiones. A su lado, otra persona, era gravemente herida al recibir dos impactos de bala en el estómago y, tras recibir unas primeras atenciones sobre la calzada, tenía que trasladado al hospital de Jerez donde fue intervenido de urgencia y permanece ingresado.

Tras estos últimos hechos, la Policía Nacional continúa con la investigación y se mantiene activa la búsqueda del autor o autores de los disparos que se dieron a la fuga nada más suceder el crimen. Además se busca el arma homicida. De momento, según la versión oficial, los agentes han detenido a once personas que podrían estar relacionadas con el suceso pero, como ha podido saber este periódico, estos arrestos se han ido produciendo en las últimas semanas ante los repetidos altercados que han provocado en las 40 viviendas y también en la calle Calvario de la localidad, y que han mantenido en alerta y muy preocupados a los vecinos. Dichos implicados fueron detenidos acusados de riña tumultuaria y amenazas y les constan antecedentes de diversa gravedad.

Fue justo la semana pasada, antes de la muerte en la calle Humanes de Madrid en la barriada roteña, cuando tras otra violenta reyerta se produjeron varias de estas detenciones. Algunos intentaron darse a la fuga pero fueron interceptados gracias a un operativo que se extendió a otros municipios vecinos de la localidad. Todos los detenidos fueron puestos a disposición judicial y se decretó la libertad con cargos.

Insultos y amenazas en redes sociales

La guerra entre estas dos familias o clanes estaba ya muy encendida y así se reflejaba también en las redes sociales donde la propia víctima colgaba recientemente vídeos en los que bromeaba de esta situación acompañado de otro familiar.

En unas imágenes de horas antes se refiere precisamente a un tiroteo negando entre ironías y mostrando un coche que se haya producido y en otro se dirige de forma más directa a varias personas y hace referencia a las rencillas entre ellos, denuncias interpuestas y también a otras 'cuentas pendientes'.

De momento, continúa la investigación para identificar y detener a todos los implicados. Además, se mantiene un fuerte dispositivo de seguridad en la barriada para evitar nuevos altercados mientras que continúan las amenazas y los insultos. La Policía también tenía que acudir por prevención al tanatorio, al hospital y al cementerio.