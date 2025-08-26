Bruno García arremete contra Pedro Sánchez por favorecer a otros territorios por delante de Cádiz: «Es su moneda de cambio»

El presidente provincial del Partido Popular de Cádiz, Bruno García, junto a la vicesecretaria de Organización, Auxi Izquierdo, y la portavoz provincial, Paula Conesa, han dado este martes el pistoletazo de salida al nuevo curso político con un mensaje claro: su partido quiere ser «la alternativa al ruido y la polarización» y centrar su acción en las «soluciones reales» para la provincia.

En un año en el que se prevé clave en lo electoral, con las elecciones andaluzas previstas para finales de la primavera o principios del verano y con la posibilidad latente de una convocatoria nacional anticipada, los populares gaditanos consideran que 2025 marcará el rumbo no solo en Andalucía, sino también del futuro político de España.

García ha subrayado que el Partido Popular afronta este tiempo con una doble mirada: «reivindicar igualdad y atención para Cádiz en el conjunto del país y, al mismo tiempo, seguir consolidando lo que ha definido como 'el modelo andaluz de Juanma Moreno', que está basado en la moderación, la gestión y la cercanía».

Al presidente provincial, ha insistido, no le preocupa el ruido. «A nosotros nos preocupa la vida real de la gente; la vivienda, el empleo, la sanidad, la agricultura, la pesca, la industria, la sanidad pública y las infraestructuras». El líder popular ha defendido que su partido seguirá siendo «la fuerza de centralidad frente a la confrontación política que intenta tapar los problemas reales de los ciudadanos».

«Privilegios con otros territorios»

Asimismo, García ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de mantener «privilegios con otros territorios» en perjuicio de Cádiz y Andalucía, y ha asegurado que el PP no se resignará «a ser un territorio de segunda». «La desigualdad se ha convertido en la moneda de cambio para sostener al Gobierno de Sánchez, y frente a eso nosotros reivindicaremos con datos, con información y con argumentos», ha remarcado.

El presidente provincial también ha hecho especial hincapié en denunciar el estado de las infraestructuras gaditanas: «El caos en carreteras, en los trenes o en el aeropuerto de Jerez es evidente. Lo que hace falta es inversión, mantenimiento y buena gestión. Cádiz necesita un tercer carril completo y un plan serio de modernización ferroviaria», ha sostenido.

El también alcalde de Cádiz ha querido diferenciar el «modelo de ruido y enfrentamiento» que ha atribuido al Gobierno central del que defiende la Junta de Andalucía. «Mientras unos levantan muros, el modelo de Juanma Moreno se basa en la apertura, la centralidad y la moderación. Esa es la vía en la que creemos y que vamos a defender», ha afirmado, destacando los avances en sanidad e inversiones impulsados por la administración autonómica.

Meses decisivos

De cara a los próximos meses, el líder del PP de Cádiz ha incidido en que su partido seguirá apostando por la cercanía a la ciudadanía: «No se trata de que el político hable a la gente, sino de que la gente hable al político. Por eso hemos puesto en marcha foros de diálogo y espacios de escucha que vamos a seguir reforzando».

«Queremos seguir siendo el partido con más apoyo en Cádiz. Lo hemos demostrado en las urnas, en lo local, lo autonómico, lo nacional y lo europeo. Nuestro compromiso es claro: soluciones reales frente al ruido y la polarización», ha concluido Bruno García, asegurando que el PP provincial «está preparado para cualquier cita electoral que llegue».