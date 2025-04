La lluvia saca las toallitas a flote

Las consecuencias del paso de la borrasca Berenice por la provincia de Cádiz aún se están dejando notar. La fuerza de las lluvias provocaron la rotura de arquetas y, como consecuencia, que miles de toallitas tiradas al WC se dispersen por las calles de algunos municipios como San Fernando o Cádiz.

Cuando revientan las arquetas por la fuerza de la lluvia ☔salen a flote las toallitas. ☠️☠️ Hay un olor nauseabundo por muchas ciudades que ayer sufrieron inundaciones. 💩💩 pic.twitter.com/2BPHe15k1b — Soco López (@Soco_Lopez) October 13, 2024

En las redes sociales son numerosas las imágenes que han aparecido de calles y parques con toallitas con sus correspondientes quejas vecinales. Turno ahora para los servicios de limpieza que tendrán que realizar un esfuerzo extra.

Cabe recordar la importancia de realizar un buen uso de los inodoros, no tirar toallitas higiénicas, pañales de bebés, algodones, etc., puesto que no son biodegradables producen atascos y roturas en las tuberías, bloqueos en las estaciones de bombeo y problemas en las estación depuradora de aguas.