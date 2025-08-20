Los bomberos gaditanos ya trabajan en los incendios de Ourense

El dispositivo de 17 efectivos y 5 vehículos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ya se encuentra trabajando en Ourense, apoyando las labores de extinción de incendios.

Los efectivos desplazados ya están trabajando sobre el terreno desde primera hora de la mañana de este miércoles y se han implicado en diferentes tareas. Los bomberos del consorcio han realizado diferentes trabajos en la zona, siendo el más destacado el control de un incendio en la aldea de San Vicente de Pepín, evitando que las viviendas se vieran afectadas por las llamas.

También han realizado inspección del perímetro del incendio en coordinación con bomberos de Verín, han rematado una cola de incendio en la zona de Erosa, han revisado la zona del cementerio de Castrelo del Valle por un avistamiento de humo y, junto a la UME, controlan un contrafuego en la zona rural de Arcucelos.

Equipo desplazado

El retén está formado por 13 bomberos de diferentes parques de las tres zonas de la provincia de Cádiz, tres cabos y un subinspector --el jefe del parque de Jerez--, lo que hace un total de 17 personas, que se desplazan con tres vehículos autobombas rurales, un vehículo de mando pick up y un vehículo logístico.

El objetivo principal de la dotación de bomberos gaditana es colaborar en las labores de extinción y apoyar en la protección de las viviendas cercanas, favoreciendo también la posibilidad de relevar al personal de la zona.

Este retén partió ayer después de que el lunes se recibiera la solicitud de medios desde la Xunta de Galicia y de la APTB (Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos) para ayudar en los incendios. En concreto, se han desplazado hasta el parque de bomberos de Verín, siendo coordinados por los bomberos de la Diputación de Ourense.