Los bomberos gaditanos regresan tras ayudar en Galicia a frenar unos incendios históricos

Los Bomberos de Jerez ya han regresado después de varios días en Galicia, donde participaron en las labores de extinción de los incendios forestales que han arrasado más de 87.000 hectáreas en la provincia de Ourense, los mayores registrados en la historia de la comunidad.

El dispositivo del Consorcio de Bomberos estuvo integrado por 17 efectivos y cinco vehículos, bajo el mando del subinspector-jefe del Parque de Jerez, José Manuel Rosso. Durante su estancia, trabajaron en coordinación con los bomberos de Verín y otras fuerzas de seguridad, centrando sus esfuerzos en la protección de núcleos de población amenazados por el fuego.

Las actuaciones más destacadas tuvieron lugar en la aldea de San Vicente de Pepín, donde la intervención de los bomberos gaditanos resultó decisiva para evitar que las llamas alcanzaran las viviendas, y en la zona de Pentes, donde lograron retener otro incendio forestal en colaboración con Guardia Civil y agentes forestales.

El dispositivo también realizó inspecciones de perímetro en Verín, Castredo del Valle y Arcuelos, además de trabajos de remate en Erosa y extinción de puntos calientes en Mederos. Su labor permitió reforzar a los equipos locales y dar relevo a profesionales que llevaban días combatiendo sin descanso los fuegos.

A su regreso, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, felicitó públicamente a la dotación desplazada: «Tenemos que estar orgullosos y mostrar un agradecimiento infinito a los bomberos de esta tierra por su profesionalidad y entrega al servicio público. Hemos aprendido una gran lección, y es que juntos podemos».