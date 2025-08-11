Un bólido muy luminoso atraviesa media Andalucía y se deja ver especialmente en Cádiz

«Un bólido muy luminoso atraviesa media Andalucía». Andalmet ha compartido información e imágenes de un fenómeno meteorológico más que llamativo. El bólido, según se apunta, se ha dejado ver especialmente en Cádiz.

Se explica desde Andalmet: «Se trata de basura espacial con referencia NORAD65131. Se debe a un satélite chino en órbita baja (LEO) lanzado el 8-8-2025 desde el Área de Despegue del Mar Amarillo y hoy (por anoche) se ha fragmentado al entrar en contacto con la atmósfera».

Se añade: «No se trata de un meteorito puesto que los fragmentos no consiguen llegar al suelo, por eso se trata de un bólido de restos de basura espacial. Nada tiene que ver con las estrellas fugaces que vemos estos días o las famosas Lágrimas de San Lorenzo».

Andalmet destaca que el bólido ha sido visto «principalmente en Cádiz, Málaga, Granada, Jaén y Almería, aunque también en el resto de provincias en menor medida».