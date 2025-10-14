Barroso crearía un nuevo partido político «para gobernar ocho años» en Puerto Real

El mejor alcalde de la historia de Puerto Real para muchos, el gran culpable de la actual situación económica que vive La Villa a rebufo de otros municipios de La Bahía de Cádiz para otros. José Antonio Barroso, quien fuera regidor del municipio en dos periodos (1979-1995 y 1999-2011) medita si presentarse a las elecciones municipales del año 2027 para gobernar en la localidad gaditana durante ocho años.

Lo ha reconocido el propio Barroso en una entrevista en Tele Puerto Real, donde ha afirmado que necesitaría dos legislaturas para «dejar Puerto Real donde lo dejamos y de donde lo quitaron los que detrás vinieron».

A sus 73 años de edad, quien gobernó Puerto Real en dos mandatos durante 28 años se está pensando muy seriamente acudir a los comicios del mes de mayo del año 2027. Dicen que no hay dos sin tres. Como cualquier político cuenta con simpatizantes y detractores, los primeros le piden «todos los días a todas horas que me presente».

«Es verdad que no ha venido un clamor hasta la puerta de mi casa a pedirme que me presente, pero es común encontrarme a gente, a personas de toda procedencia, que me han dicho que por qué no me presento» por lo que «hay momentos en los que uno no tiene tan seguro hacer lo que tenía previsto hacer que era no meterme en política».

¿Un nuevo partido político?

José Antonio Barroso fundó Unidad Puertorrealeña, formación con la que concurrió a las elecciones municipales de 1983, y posteriormente hizo lo mismo en 1991 con la Agrupación Democrática de la Izquierda (ADI). Anteriormente, en 1979, lideró la candidatura del Partido del Trabajo de España, y su pasado reciente ha estado vinculado a Izquierda Unida, partido por el que se presentó a los comicios locales de 1987, 1995, 1999, 2003, 2007 y 2011, año en el que dejó de ser alcalde tras obtener solo dos escaños. Hace ya 14 años, Maribel Peinado, con el Partido Andalucista, le sucedía en el cargo.

En 2023, Aurora Salvador se convertía en alcaldesa de Puerto Real tras obtener una mayoría simple en las elecciones del mes de mayo. Médica de profesión, lideró la Confluencia de Izquierdas, formación que aglutina a Izquierda Unida, Verdes Equo y a personas independientes.

Por lo tanto, lo más probable es que Barroso tuviese que fundar un nuevo partido con el que poder presentarse a las elecciones. En la provincia de Cádiz se han dado a lo largo de la historia numerosos casos de victorias electorales de partidos municipalistas, el más sonado es sin lugar a dudas La Línea 100x100, con Juan Franco como el alcalde más votado de España. El propio Barroso reconoce que «estoy buscando a quien me ayude con el diagnóstico que hay que hacer de este pueblo» y «si yo decidiera presentarme, lo haría en nombre del colectivo y de la parte de Puerto Real que tenga la voluntad de formar parte de ese equipo redactor del diagnóstico que diga cuáles son nuestros males».

Barroso hace hincapié en el estado del municipio. «El Puerto Real de 2025 es peor que el Puerto Real de 2011, eso es un dato objetivo. Yo no echo ni reparto culpas, es un dato objetivo». Ante las posibles críticas que pueda recibir por volver a presentarse a sus 73 años, Barroso responde que «lo importante no es la edad», sino «que tú estés capacitado y comprometido por tu pueblo».