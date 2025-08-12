Un bañista muere en la playa de las Tres Piedras en Chipiona

Un bañista ha fallecido este martes en la playa de las Tres Piedras de Chipiona, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Este servicio de emergencias ha recibido sobre las 10,30 horas un aviso que alertaba de una persona que estaba flotando en el agua.

De inmediato, se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local, que una vez en el lugar indicaron que la persona estaba en parada cardiorrespiratoria y le estaban realizando las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Los servicios sanitarios han confirmado el fallecimiento de la persona, de la que no han trascendido más datos ni tampoco de las circunstancias en las que se ha producido este suceso.

