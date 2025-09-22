El aumento de tráfico en la A-471 lleva a la Junta a buscar soluciones para esta carretera

La Junta de Andalucía realizará un estudio de soluciones sobre la carretera A-471, que ha visto incrementado de forma notable su tráfico en los últimos tiempos por los atascos de la autovía Sevilla-Cádiz (AP-4). La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha mantenido hoy en Sevilla una reunión con los alcaldes de Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Marismillas, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena, en el que les ha informado de la puesta en marcha del estudio y, a su vez, les ha invitado a pedir el tercer carril de la AP-4 no sólo en la provincia de Sevilla, sino también en la provincia de Cádiz. Una medida que, como ha dicho, «aliviará el tráfico de esta vía».

Rocío Díaz ha avanzado asimismo que este estudio no se limitará a analizar las características de la propia carretera, sino que profundizará en las causas del incremento del tráfico sufrido en los últimos años y que, según los primeros análisis realizados, se asocia a que los conductores buscan alternativas a la situación de saturación de la autovía Sevilla-Cádiz.

Para ello, será un estudio «condicionado a la información que podamos recabar de otras administraciones». Al respecto, también se va a solicitar información al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible sobre sus planes previstos con la remodelación del enlace de Las Cabezas de San Juan (origen de la A-471) o con el tercer carril para la AP-4.

Igualmente, la consejera de Fomento ha emplazado a los alcaldes a que, una vez se adjudique este estudio de soluciones, se constituya una mesa de trabajo con los ayuntamientos implicados para analizar conjuntamente su evolución y contribuir «en la mejor solución para resolver los problemas de movilidad y seguridad vial de la zona».

Tercer carril para la AP-4

Rocío Díaz también ha emplazado a los alcaldes a solicitar, como ha hecho la Junta de Andalucía, más celeridad y plazos concretos para ejecutar el tercer carril de la AP-4 y que no se limite únicamente a la provincia de Sevilla. Al respecto, ha argumentado que uno de los principales factores que afectan a la carretera A-471 son las frecuentes congestiones que se producen en el tramo entre Las Cabezas de San Juan y Jerez de la Frontera de la autovía, por lo que sería recomendable la ampliación del tercer carril en la provincia de Cádiz.

Además de la consejera y los alcaldes, han asistido a esta reunión el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano; el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez; la delegada territorial de Fomento en Cádiz, Carmen Sánchez; y el delegado territorial de Fomento en Sevilla, Francisco de Paula Juárez.