De atún y de gazpacho: así son los curiosos helados que puedes probar en esta heladería de Cádiz: «¡Qué locura!»

En la costa gaditana no solo refresca el mar, sino también la creatividad de los heladeros locales. La Heladería Volare, situada en Algeciras, ha llamado la atención en redes sociales por ofrecer sabores insólitos en forma de helado: sí, has leído bien… helado de atún y de gazpacho.

En sendos videos publicados en TikTok por el perfil oficial de Volare, el establecimiento muestra cómo estos sabores «extremos» captan la atención de quienes buscan experiencias más allá de lo tradicional. En uno de los clips se ve cómo se sirve el helado de atún -con su característico color y textura salada- causando reacciones entre sorpresa, curiosidad y hasta escepticismo. En otro, el helado de gazpacho aparece acompañado de ingredientes típicos del famoso entrante andaluz: tomate, pepino, ajo… todo congelado.

«¡Qué locura!», exclaman algunos usuarios en los comentarios. Otros celebran la apuesta por innovar: ¿quién no ha pensado en ponerse creativo con el postre en un día de calor? La heladería algecireña Volare parece estar dispuesta a romper esquemas, infiltrando en la vitrina sabores que suenan más a plato salado que a postre dulce.

Por ahora, los helados de atún y gazpacho no han trascendido como producto fijo en todas las heladerías, pero Volare demuestra que en Cádiz la audacia también puede servirse en cucurucho. Si te atreves, ya sabes: la próxima vez que pases por Algeciras, pregunta si tienen la versión congelada del gazpacho… y del atún.

