La pequeña y desconocida playa que parece de postal y se encuentra al lado de Cádiz: un lugar secreto con casas de colores y calma absoluta

«Catalan Bay. El rincón más pintoresco de Gibraltar». Así se le considera en redes sociales a esta «playa acogedora». «No es muy grande, lo que la hace más tranquila y familiar», se resume desde el canal de TikTok de 'Mi mundo en fotos'.

Se apunta, compartiendo imágenes de este arenal de Gibraltar: «Junto a la playa hay varios bares y restaurantes donde puedes probar pescado fresco y comida local».

Y se añade: «Casitas de colores que parecen sacadas de una postal mediterránea y la calma del mar bajo la sombra del imponente. Peñón de Gibraltar«.

Catalan Bay, La Caleta

Catalan Bay se traduce literalmente como «bahía de los catalanes», pero esta playa es conocida en español como La Caleta. Se trata de una pequeña bahía y un pueblo pesquero de Gibraltar situados en el lado este del Peñón, lejos de la ciudad.

Se desconoce el verdadero origen etimológico de Catalan Bay, pero existen algunas teorías: la primera sugiere que la bahía debe su nombre a un grupo de alrededor de 350 militares catalanes que se establecieron en ella después de haber ayudado a las fuerzas angloholandesas que tomaron Gibraltar durante la Guerra de Sucesión Española el 4 de agosto de 1704.

Sin embargo, no existen evidencias que demuestren que los catalanes se asentaran en La Caleta y, aunque esta teoría se utiliza ampliamente para explicar el origen del topónimo, no deja de ser una hipótesis. El nombre español, La Caleta (pequeña cala o bahía), es anterior a Catalan Bay. Por lo tanto, dado que esta playa se conocía como La Caleta desde mucho antes de que comenzara a llamarse Catalan Bay, la segunda y más probable teoría es que el nombre naciera en 1704, tras la conquista de Gibraltar gracias a una operación combinada angloholandesa. Esa expedición habría desembarcado en ese lugar junto a unos 350 marineros catalanes partidarios de Carlos de Austria.

La tercera teoría sugiere que este nombre podría proceder simplemente de una mala pronunciación en inglés de 'Caleta'. Históricamente, los habitantes de La Caleta eran pescadores genoveses que formaban parte de una importante serie de asentamientos que ocuparon toda la costa oriental del Peñón durante los siglos XVII y XVIII. En el siglo XVIII, el genovés se hablaba tan ampliamente en Gibraltar que las comunicaciones del gobierno también se publicaban en este idioma (junto con el inglés y el español). El genovés se habló en La Caleta hasta bien entrado el siglo XIX, desapareciendo en las primeras décadas del siglo XX.

Se ha escrito mucho acerca de que los británicos pudieron haber confundido a los catalanes con los genoveses, pero no está nada claro el motivo por el que podrían haber tenido tal confusión, especialmente debido a que hay otras pruebas que demuestran que los británicos eran perfectamente conscientes de que los residentes de La Caleta eran genoveses: las órdenes para el asedio de 1727 se refieren a esta bahía como la Geonese Cove (cala genovesa) y los numerosos censos de los siglos XVIII y XIX registran un gran número de personas nacidas en Génova y no en Cataluña.

Durante el siglo XIX solamente los pescadores tenían permiso de residencia en La Caleta. El gobernador era quien debía conceder un permiso de pesca y solo se emitieron un número limitado de estas licencias. Las familias que viven hoy en el pueblo son principalmente descendientes de estos pescadores genoveses y se les conoce coloquialmente como 'Caleteños'.

Catalan Bay alberga el Hotel Caleta, varios restaurantes y la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores (Our Lady of Sorrows Church). La talla de Nuestra Señora de los Dolores se lleva en procesión a la playa cada septiembre para que el obispo de Gibraltar bendiga el mar. Este acto se ha convertido en la principal celebración religiosa del pueblo. La roca de forma redondeada que se adentra en el mar se conoce comúnmente como La Mamela, (en italiano, 'mamella' significa 'mama') nombre que le dieron los primeros pobladores genoveses por su semejanza con el pecho de una mujer cuando se divisa desde la orilla.

«Lo mejor es su fácil acceso: con un aparcamiento a pocos metros de la arena, es el lugar ideal para una escapada en familia», se concluye desde 'Mi mundo en fotos'.

