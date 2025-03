El astillero de Cádiz encara el final de la obra del 'Allure' y se prepara para el carrusel de Carnival

El astillero de Cádiz sigue con su carrusel de obras de reparación de cruceros. Las instalaciones de la capital afrontan la recta final de la reforma del 'Allure of the Seas', de Royal Caribbean, que abandonará el planta de Navantia a primeros de abril tras una reforma millonaria de su cubierta y de espacios comunes del interior. Sin embargo, la factoría no tendrá descanso. , El 'Allure', entró en el dique cuatro del astillero de Cádiz el pasado 24 de febrero, tal y como estaba previsto, para cubrir 42 días frenéticos de reforma.

Cuando este crucero abandone el astillero, Navantia Cádiz asumirá otro gran reto como es la reforma en cadena de tres cruceros de la norteamericana Carnival.

Así, el 11 de abril entrará el 'Carnival Miracle', el 14 de mayo, el 'Carnival Valor' y el 1 de junio, el 'Carnival Liberty'. De esta forma, la naviera da respuesta a la confianza depositada en Navantia para el mantenimiento de su flota. Cabe recordar que esta relación tuvo un punto de inflexión el pasado enero cuando algunas subcontratas tensionaron el hilo de la cometa y advirtieron que no trabajarían los fines de semana. Esta advertencia puso en jaque al astillero, ya que resultaba muy difícil cumplir con los plazos de entrega fijados en los contratos si la planta cerraba los domingos. De hecho, Carnival llegó a advertir que si no había solución al problema a corto plazo se vería obligada a trasladar la obra de sus cruceros a otros astilleros europeos como Brest o Marsella. .

Sin embargo, la solución llegó en febrero cuando las subcontratas y Navantia se sentaron y reorganizaron el trabajo y los turnos para que las plantillas pudieran descansar los fines de semana y festivos sin interferir en el trabajo cotidiano. De esta forma, se regularon los tornos de acceso y los horarios, lo que ha permitido a Carnival mantener el compromiso con el astillero gaditano.

El contrato entre Carnival y Navantia para la reparación de su flota en Cádiz se firmó a mediados de 2018 después de cinco años de negociaciones. No fue fácil traer a la Bahía de Cádiz a la naviera norteamericana. La Carnival Cruise cuenta con 23 buques y su radio de acción se centra, sobre todo, en el Caribe.

Estos barcos, al igual que el 'Allure', serán reparados en el dique 4, un cajón en el que cabe un buque de hasta 385 metros de eslora (longitud), 67 metros de manga (ancho) y 15 metros de puntal (altura). Este dique forma parte de Navantia Cádiz y se ha convertido en un reclamo fundamental para que de unos años para acá las grandes navieras estén apostando por la factoría de reparaciones gaditanas no sólo para la puesta a punto de sus flotas sino, sobre todo, para llevar a cabo rehabilitaciones y reformas de gran calado, nunca mejor dicho, que llevan consigo presupuestos millonarios capaces de poner a flote (nunca mejor dicho) a cualquier empresa.

Cabe recordar que entre el 1 de enero y el 30 de mayo serán once las embarcaciones que pasen por la factoría gaditana ubicada en suelo portuario de la capital. El resto son navíos, ferries o estructuras marítimas como la 'Tarifa I', un cajonero, que permanecerá en el Muelle de Armamento.

