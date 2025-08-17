La Armada se moviliza para apoyo en la lucha contra los incendios forestales

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 17/08/2025 a las 17:52h. Compartir Copiar enlace

Ante la situación de incendios forestales generalizados en todo el noroeste de la península, la UME ha solicitado el apoyo de la Armada para los cometidos de vigilancia, apoyo y ayuda a la población en las zonas afectadas.

En la mañana del domingo 17 de agosto, personal del Segundo Batallón de Desembarco de la Brigada de Infantería de Marina «Tercio de Armada» (TEAR) ha conformado una unidad de entidad Subgrupo Táctico, integrada por aproximadamente cien militares, que ha partido desde San Fernando para llevar a cabo los cometidos asignados.

La Armada ya participaba con siete patrullas del Tercio Norte de Infantería de Marina (TERNOR) en Galicia en la operación «Centinela Gallego 25», que se inició el pasado 15 de agosto para vigilar los montes gallegos y colaborar en la prevención de incendios forestales mediante actividades de presencia y disuasión.

Además de este apoyo del día de hoy, la Armada se mantiene alistada para aportar las capacidades, en personas y medios, que se vayan solicitando, mostrando así su compromiso con la sociedad española, allí donde que sea necesario.