Arden dos quads y pasto en un incendio nocturno en Conil

Un incendio registrado esta madrugada en la Carretera Fuente del Gallo, en Conil de la Frontera, ha calcinado por completo dos quads y afectado a unos 400 metros cuadrados de pasto.

Hasta el lugar se desplazaron tres efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, procedentes del parque de Conil, que intervinieron con dos vehículos: una autobomba rural pesada (R-12) y una autobomba urbana ligera (P-34).

Una rápida actuación

La rápida actuación permitió controlar el fuego y evitar su propagación a otras zonas. También estuvo presente la Policía Local, que colaboró en las tareas de seguridad y control del entorno.

El incendio quedó extinguido sin que se registraran heridos.