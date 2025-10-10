Fuego

Arden dos quads y pasto en un incendio nocturno en Conil

Efectivos del Consorcio de Bomberos sofocan el fuego declarado en la Carretera Fuente del Gallo durante la madrugada

Sofocado el incendio en una chatarrería de Jerez tras horas de trabajo y desalojos preventivos

Los dos vehículos quedaron completamente calcinados
Un incendio registrado esta madrugada en la Carretera Fuente del Gallo, en Conil de la Frontera, ha calcinado por completo dos quads y afectado a unos 400 metros cuadrados de pasto.

Hasta el lugar se desplazaron tres efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, procedentes del parque de Conil, que intervinieron con dos vehículos: una autobomba rural pesada (R-12) y una autobomba urbana ligera (P-34).

Una rápida actuación

La rápida actuación permitió controlar el fuego y evitar su propagación a otras zonas. También estuvo presente la Policía Local, que colaboró en las tareas de seguridad y control del entorno.

El incendio quedó extinguido sin que se registraran heridos.

