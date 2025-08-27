Los aranceles de Trump ponen a prueba a las empresas gaditanas: «No es momento para el desaliento, sino para la estrategia»

Las políticas proteccionistas de Donald Trump tendrán un impacto directo en sectores clave de la economía gaditana. El pasado 21 de agosto, la Unión Europea y Estados Unidos pactaron ya por escrito los términos del acuerdo comercial que cerraron a finales de julio en Escocia, con el que evitarán una escalada de la guerra comercial. De esta forma, Washington impondrá un arancel máximo del 15% a la mayoría de importaciones europeas. En el marco de las exportaciones gaditanas, las tasas acordadas afectarán a sectores de gran importancia como el metalúrgico, el aeronáutico, el agroalimentario o el vitivinícola. «A nivel nacional, la preocupación es compartida por todas las organizaciones empresariales», afirma Ángel Pascual, presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, quien asegura que «las primeras cifras ya indican una contracción de las exportaciones españolas hacia el mercado estadounidense».

La incertidumbre nunca es una buena compañera para los negocios. Por eso, en palabras del presidente del organismo empresarial de Cádiz, a pesar de que se haya establecido un arancel general del 15%, «al menos nos proporciona un marco definido sobre el que trabajar y planificar». En Andalucía, las medidas arancelarias de Trump podrían generar un sobrecoste de hasta 470 millones de euros para las empresas andaluzas, según la Confederación de Empresarios (CEA). «Es una cifra que nos obliga a estar vigilantes y proactivos».

Las relaciones comerciales entre Cádiz y Estados Unidos comenzaron a resentirse en 2024. EE.UU. pasó de ser el primer cliente a ocupar el tercer puesto, tras una caída de las exportaciones del 41%. Y, ahora, con las medidas proteccionistas de Trump, las empresas gaditanas tienen por delante el gran desafío de mantener la cuota de mercado estadounidense o, por el contrario, explorar otros horizontes y convertir una mala noticia en una oportunidad. «Es la hora de buscar otros mercados donde colocar nuestros productos», afirmaba Javier Fernández, secretario general Técnico del Colegio de Economistas de Cádiz y doctor en Economía por la UCA, a LA VOZ. De esta manera, Asia, África y América Latina pueden protagonismo y escalar posiciones en la lista de mercados más importantes para Cádiz.

Sin duda, uno de los sectores gaditanos más afectados es el metalúrgico: las manufacturas de hierro y acero se enfrentan a un arancel específico del 25%. El problema se agrava en aquellas empresas que no cuentan con presencia en territorio norteamericano y, por tanto, no podrán mitigar estos impuestos. «Esto supone un desafío considerable», valora Ángel Pascual, quien añade a la lista de sectores afectados a la potente industria auxiliar aeronáutica gaditana y al sector agroalimentario. «Están ante una nueva barrera que puede afectar a su competitividad después de haber conseguido posicionar sus productos con tanto esfuerzo».

El principal producto gaditano de exportación a Estados Unidos, los combustibles minerales, aún espera conocer cómo se verán afectados por los nuevos gravámenes. «A día de hoy, estamos a la espera de la definición final sobre cómo les afectarán las nuevas tarifas. Si su impacto resultara limitado, sería un alivio para nuestra balanza comercial; en cualquier caso, seguiremos muy de cerca su evolución y apoyaremos a las empresas para minimizar cualquier efecto». Según el informe de Andalucía TRADE, Estados Unidos fue en 2024 el quinto destino de las exportaciones andaluzas y el primero fuera de la UE, con 3.138 millones de euros facturados, lo que equivale a 7,8% del total. Precisamente, las ventas registraron un leve descenso del 2,8% respecto a 2023, debido a la caída del 40% de los combustibles minerales, que aún así se mantiene como el segundo producto más exportado, por detrás del aceite de oliva.

Para justificar la subida del precio final ante los consumidores, los productos gaditanos cuentan con un as bajo la manga: el valor añadido, la calidad y el prestigio, que los distingue de la competencia. «Un producto de excelencia, como los que se elaboran en nuestra tierra, tiene mayor capacidad para defender su posición en mercados exigentes, incluso con un sobrecoste arancelario», sostiene el presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, que brinda «apoyo incondicional» a «nuestras empresas: «No es momento para el desaliento, sino para la estrategia».

Para ayudar a navegar por estas aguas revueltas, el organismo empresarial de Cádiz pone a disposición de las empresas gaditanas programas como Pyme Global, con el objetivo de promocionarlas comercialmente a nivel internacional y acercarlas a potenciales clientes. «Estamos en permanente contacto con las administraciones y el resto de organizaciones empresariales para defender los intereses de la provincia», manifiesta Ángel Pascual, quien confía que «con trabajo, unidad y estrategia, el tejido empresarial de Cádiz demostrará, una vez más, su fortaleza y capacidad de adaptación». Sin duda, la estrategia y la unidad serán dos pilares fundamentales para adaptarse a este nuevo orden mundial impuesto por Trump, un desafío para el que Ángel Pascual está convencido de que el carácter emprendedor gaditano sabrá encontrar nuevas oportunidades gracias a su resiliencia.

Los vinos del Marco de Jerez no se salvan de los aranceles al 15%

El sector vitivinícola ha sido uno de los que, hasta el momento, no ha podido esquivar el recargo y formar parte así de los productos que gozarán de aranceles cero o reducidos al 2,5%. «Desafortunadamente, en este caso no lo logramos», declaró Maros Sefcovic, el comisario de Comercio de la UE, en una conferencia de prensa, refiriéndose al vino y las bebidas espirituosas europeas. Sin embargo, las negociaciones entre la UE y EE. UU. continúan para añadir al preciado sector vitivinícola y otros productos a esa ansiada lista: «Estas puertas no están cerradas para siempre», añadió. Un hecho que las bodegas europeas esperan con ansias. El Comité Europeo de Empresas del Vino (CEEV), del que forma parte la Federación Española del Vino (FEV), exige que se aplique el «cero por cero» arancelario para el vino en el marco del nuevo acuerdo comercial entre la UE y EE.UU., ante el grave impacto que un arancel del 15% podría tener sobre el sector y las ventas exteriores a este país.

«Mantener el arancel del 15% generaría daños a largo plazo en la cuota de mercado, en el margen de las empresas que sigan comerciando con EE.UU. y en las relaciones comerciales en general», advierte el director general de la FEV, José Luis Benítez, quien asegura que, según los primeros cálculos, el comercio con EE. UU. se podría ver lastrado hasta en un 10%. Pero por esta medida proteccionista no solo van a perder en un lado del Atlántico. Según indica el CEEV, un arancel del 15% a los vinos europeos supondría pérdidas económicas significativas no solo para los productores de vino de la UE, sino también para las empresas estadounidenses involucradas en toda la cadena de suministro. «Por cada dólar que los europeos ganan vendiendo vino en EE. UU., los sectores estadounidenses de distribución y hostelería generan 4,50 dólares», afirman.

Es decir, proteger este negocio les beneficia a estas orillas. En 2024, Estados Unidos fue el primer mercado para los vinos envasados españoles, tanto tranquilos como espumosos, y el cuarto para los vinos del Marco de Jerez, que facturaron más de 10 millones de euros. «Para nosotros, el mercado estadounidense es el quinto en volumen pero el cuarto en valor, porque el precio medio al que hasta ahora exportábamos allí era muy superior al de otros mercados», afirma César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de Jerez, quien considera que el mercado norteamericano tiene un «potencial de crecimiento grande» por su tamaño poblacional y el incremento progresivo del consumo del vino. Sin embargo, las nuevas tarifas pueden frenar esa expansión por el norte de América. «El problema es que nos encontramos en una situación negativa en un mercado que es potencialmente importante; no solo por lo que tenemos ahora, sino por lo que podríamos tener en el futuro», asegura.

Acuerdos con los importadores estadounidenses

El Consejo Regulador desconoce por el momento el impacto de los aranceles en el volumen y en la rentabilidad de las exportaciones. Ni tampoco en el precio final, que no puede ser inasumible para los consumidores. Por eso, casi todos los exportadores del Marco de Jerez han pactado con sus importadores cuál será el precio de los nuevos productos y cómo se van a dividir el incremento del coste que implica la nueva tarifa, que antes era del 5% aproximadamente. «El impacto, por una parte, es en volumen, que dependerá de cómo reacciona el consumidor, pero hay otro impacto que es en rentabilidad. O sea, muchos exportadores de Jerez y del resto de España, pues tienen que asumir parte del incremento de los aranceles». Es decir, para que el incremento del coste no se sume al precio final y sea prohibitivo para el consumidor, tanto los productores gaditanos como el resto de la cadena han de asumir parte de ese nuevo porcentaje y obtener menos margen de beneficio.

Será a finales de año cuando se podrá analizar el impacto de los aranceles en las exportaciones de vinos y productos del Marco de Jerez, sin embargo, la incertidumbre comercial previa al anuncio oficial de las medidas arancelarias ya provocaron una caída en la primera parte del año.