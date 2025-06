El anuncio de huelga en el Metal de Cádiz coincide con la época de mayor carga de trabajo en las factorías

La convocatoria de una huelga en el sector del Metal de Cádiz tiene lugar en un momento muy alto de carga de trabajo en las empresas tractoras de la provincia. Es decir, un paro en estos momentos sería letal para Navantia, Dragados Offshore y Airbus.

El origen de esta huelga, convocada por UGT y CC OO y a la que se ha sumado la Confluencia de Trabajadores del Metal, hay que buscarlo en la negociación del convenio del Metal. El debate sobre la aplicación de varios pluses y el papel de los fijos-discontinuos ha llevado a una confrontación entre los representantes de los trabajadores y la patronal Femca. Ambas partes llevan negociando el nuevo convenio desde hace18 meses y ha sido ahora, en su última fase, cuando han saltado las chispas y se ha puesto sobre la mesa una amenaza de huelga durante los días 17 y 18 de junio y la posibilidad de indefinida a partir del día 23 de junio.

Una convocatoria de estas características tiene especial calado en la Bahía de Cádiz y en el Campo de Gibraltar donde se concentran los 27.000 trabajadores de este sector. No hay que olvidar que el Metal de Cádiz agrupa desde los talleres de automoción, a la carpintería metálica pasando por la industria naval y aeronáutica. Se da la circunstancia de que las empresas tractoras tienen convenios propios, pero la industria auxiliar se regula por un convenio provincial como el que se negocia ahora. Si esa industria auxiliar, tanto la naval como la aeronáutica, decide paralizar su actividad hasta nueva orden se producirá un efecto dominó en los astilleros, en Airbus y en Dragados Offshore.

Antecedentes

Esta convocatoria no es comparable con la que se desarrolló en noviembre de 2021. Entonces, las plantas estaban a medio gas y lo que empezó como un llamamiento a la negociación de «un convenio digno del Metal» acabó con dos semanas de batalla campal en las calles de Cádiz.

¿Por qué hemos llegado otra vez a una situación de enfrentamiento entre patronal y sindicatos? La negociación avanzaba de manera satisfactoria hasta debatir los puntos más espinosos. Por un lado, la bonificación del plus tóxico, es decir, un plus específico para quienes trabajen con materiales peligrosos, y el plus de empleo estable, que se aplica a los trabajadores eventuales por su condición de temporalidad.

En ambos puntos han chocado patronal y sindicatos. Mientras que UGT y CC OO quieren que el plus de toxicidad se aplique con carácter general, la patronal Femca aclara que no se puede generalizar para todos los trabajadores del sector del Metal un plus tan específico como el de toxicidad.

Esta misma situación ocurre con el plus de empleo estable. Las centrales sindicales quieren que se aplique también al contingente de fijos-discontinuos, mientras que los empresarios insisten en que los fijos-discontinuos, «como bien destaca el Gobierno», ya no son parados ni trabajadores eventuales. El plus de empleo estable solo lo reciben los temporales, no así los fijos discontinuos, aunque puedan estar trabajando al año solo entre 4 y 6 meses. Por eso, la plataforma de UGT y CCOO incorpora el cobro por parte de estos empleados.

Los efectos serían muy negativos en materia de imagen de la Bahía y obligaría a Airbus a tomar medidas en su planta de El Puerto

Entre las cuestiones que aún se deben cerrar también está la jornada laboral. Los sindicatos plantean que quede reducida a 37 horas semanales, lo que supondría 74 horas menos anuales. Los sindicatos entienden que el convenio debe prever la aplicación de la reducción acordada por los sindicatos con el Gobierno central, que dejará la jornada en 37,5 horas a la semana en 2025.

Efecto retroactivo

Los sindicatos piden además que la aplicación de la subida salarial en función del IPC se haga con carácter retroactivo a 1 de enero de 2024, porque ese año solo se aplicó una mejora del 1,71%, algo a lo que la patronal se niega.

La Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca) ha respondido con contundencia a la convocatoria de huelga anunciada por los sindicatos UGT y CCOO, afirmando que la actual situación de negociación del convenio colectivo «no justifica esta medida». La patronal asegura que ha habido avances reales y documentados en los principales puntos de conflicto y reclama a las centrales sindicales un ejercicio de responsabilidad para evitar un daño económico y social innecesario.

La patronal advierte de las graves consecuencias que tendría un paro: pérdida de salario para los trabajadores, dificultades operativas para las empresas, riesgo de pérdida de contratos estratégicos y una imagen dañada del tejido industrial gaditano ante potenciales inversores.

Desde luego, la amenaza de huelga llega en un momento delicado para las empresas tractoras de la provincia, ya que cuentan con una de las mayores cargas de trabajo de los últimos tiempos. Así, el paro afectaría en el astillero de Cádiz a la reparación de la fragata 'Numancia' y a la mejora del crucero 'Carnival Liberty'. En la factoría de Navantia-San Fernando la huelga paralizaría la construcción del patrullero para la Marina de Marruecos, que fue botado la pasada semana, y la obra de las tres corbetas saudíes. En la planta puertorrealeña de Navantia se vería afectada la obra del BAM-IS y la construcción de una jacket para Ocean Winds.

Otra de las plantas que se vería seriamente afectada por la huelga del Metal sería la de Dragados Offshore, en el Bajo de la Cabezuela, que ya se encuentra a pleno con la construcción de las plataformas eólicas Borwin 4 y Dolwin 4.

Contrataciones

De hecho, Dragados Offshore también utilizará sus instalaciones de San Roque para sacar adelante los encargos eólicos que tienen en cartera. Así, la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar ha propiciado a lo largo de la última semana diferentes encuentros entre Dragados Offshore e institutos de Formación Profesional de la comarca con el objetivo de alinear la oferta formativa con la inminente demanda de más de mil empleos que generará la compañía.

En las reuniones, celebradas en la sede de la Cámara en Algeciras, Joanna Raquel Aguilar, del área de Recursos Humanos de Dragados Offshore, ha presentado los perfiles y cualificaciones específicas que buscará la empresa. A su vez, los representantes de los IES de FP Ventura Morón (Algeciras), Sierra Luna (Los Barrios), Virgen de la Esperanza (La Línea de la Concepción) y Carlos Castilla del Pino (San Roque) que ofrecen grados de FP Dual de interés para la compañía, junto a técnicos de la Cámara de Comercio de los programas de empleo financiados por la Unión Europea, han analizado cómo adaptar los currículos y los cursos que ofrece la entidad cameral a estas necesidades.