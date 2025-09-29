sociedad

Antoñito Molina, padre con el Nazareno de Cádiz como testigo: «Y yo que creía que era feliz...»

El artista roteño rebosa de alegría tras el nacimiento de su hija Vega y reparte agradecimientos

L.V.

CÁDIZ

«Y yo que creía que era feliz... que sí!! Que lo sería...!! Pero ahora la vida se me paró».

Antoñito Molina ha sido padre. Y lo ha sido con el Nazareno de Cádiz como testigo. El artista rebosa de alegría tras el nacimiento de su hija Vega y ha repartido agradecimientos a través de las redes sociales.

Esta es su publicación, escrita con el corazón de su corazón:

«Su mami, increíble, de otro planeta… y Vega sanita y sonriendo ya! Os amo. Tengo que decir que el corazón nos rebosa de Agradecimiento.

Gracias al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Jerez. Qué suerte tenemos familia!!

Gracias a todos los profesionales de Consultas que han vigilado el final del embarazo, y a quienes nos cuidaron en el paritorio: matronas, auxiliares, anestesista, ginecólogas, enfermeras, celadora…

Rosa, Isa, Manoli, Ana Beatriz, Sara… y todo el personal de la planta de Maternidad… No os olvidaremos jamás!

Gracias también a mi familia y equipo de @33producciones por cuidarme como siempre y vivir estos días tan intensitos muy cerca mía.

Yo sigo con su mami en otro planeta, llenos de felicidad, con una sonrisa tonta que nos acompaña a todas horas«.

«Esto es una locura preciosa !!!! Os queremooooooos!!«, concluye.

El Nazareno: «No hay cuna más segura que su mirada»

La Cofradía del Nazareno de Santa María de Cádiz no ha pasado por alto el nacimiento de la hija de Antoñito Molina y ha compartido una imagen que ha ilustrado con las siguientes palabras:

«Vega ha nacido. Hija de Antoñito Molina, llegó al mundo con el Nazareno junto a su madre, velando su llegada en la sala del hospital. No hay cuna más segura que su mirada. Cádiz celebra una nueva vida… y el Señor, una nueva promesa entre sus brazos. Bienvenida, pequeña Vega«.

