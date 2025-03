Antonio de María, sobre la tasa turística: «El turista no es el culpable, es el que está salvando la ciudad»

En la tarde del lunes se celebró en Málaga una reunión a tres bandas entre la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Confederación de Empresarios de Andalucía para analizar la posible implantación de la tasa turística, un asunto que lleva meses siendo objeto de debate.

Finalmente, todas las partes optaron por aplazar la posible creación del impuesto, quedando esta decisión supeditada a un futuro estudio pormenorizado que llevará a cabo un observatorio que será creado a tal efecto.

Antonio de María, presidente de Horeca en Cádiz, avala la decisión tomada: «El tema es lo suficientemente serio e importante como para que se haya tomado esa decisión. Creo que efectivamente hay que ir a un observatorio y utilizar criterios profesionales y técnicos», afirma. Además cree que el impulso de este organismo de investigación serviría para generar puestos de empleo: «Desde luego ahí tiene que salir trabajo para mucha gente».

Vería pues «con buenos ojos» esta iniciativa para que se busquen «soluciones reales, no demagógicas». El papel que juega el turismo, en cualquier caso, es indiscutible para el mandamás de la patronal: «El culpable no es el turista, el turista es el que está salvando la ciudad».

La tasa nace desvirtuada en su concepto, bajo su punto de vista: «No es tal tasa porque la tasa es el pago de un servicio y aquí no se está haciendo ningún servicio por parte de la ciudad, al revés, la ciudad se está beneficiando de la venida del turista».

«Lo que tiene que hacer la ciudad es dedicar un cierto presupuesto, que nunca lo ha tenido, para la concejalía de turismo y hacer promoción para que durante la temporada baja vengan también turistas y descarguemos un poco la época punta, que es el verano». Aunque admite seguidamente que el planteamiento es más por reforzar los meses menos fuertes que por aliviar la época estival porque «en el verano en Cádiz nunca se ha cabido ni se cabrá, afortunadamente».

Un problema de vivienda

Más allá de cuestiones como el mantenimiento de infraestructuras y enclaves o de sostenibilidad presupuestaria, de María sitúa el foco de fricción en la falta de vivienda, un problema que, asegura, no es achacable a la actividad turística: «La población de lo que se está quejando más es de que no tiene vivienda y ese tema yo creo que no es culpa del turismo, que nada más que hace repartir dinero por donde quiera que va».

Esa falta de oferta se traduce en que «estamos haciendo de un éxito un fracaso», dice en referencia a los datos turísticos. «Eso es porque hoy día una vivienda tiene unos precios, sobre todo por el suelo, que muchos ciudadanos no se lo pueden permitir».

Este no es un problema nuevo, dice el representante hostelero: «Yo tengo el censo del año 38 y había 150.000 personas en Cádiz y ahora mismo hay 110.000». «Y en aquella época no existía la zona de Puertatierra», exponiendo que en la zona de extramuros había parcelas rurales. «En la ciudad los habitantes estaban hacinados», añade.