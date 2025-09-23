Ángel León abrirá su primer restaurante fuera de España: lo hará en este sorprendente país de África

Ángel León abrirá por primera vez un restaurante en el extranjero. El 'chef del mar', tres estrellas Michelin en Aponiente uno de los mayores defensores de la biodiversidad y la riqueza del mundo marino y su papel clave en la alimentación y la gastronomía ha anunciado la apertura de este primer establecimiento fuera de España.

El lugar no es ninguno de los habituales ya que como él mismo ha reconocido después de ofertas como Londres, Tokio o Nueva York el gaditano se estrenará en Ciudad del Cabo, con su propuesta, Amura.

Este restaurante se ubicará en el Mount Nelson, A Belmond Hotel, de la capital sudafricana, donde ofrecerá una «experiencia gastronómica marina inmersiva inspirada en la misteriosa belleza y biodiversidad del mar».

En una publicación en Instagram el propio Ángel León ha explicado cómo se originó y se presenta esta nueva aventura. «La verdad que esto en gran parte es culpa de mi hermano @gorroleon, mi todo en este proyecto, el me llevó a Sudáfrica, el me convenció para no tener miedo a un lugar tan lejos... conocí su mar como el mío .. atlántico puro, la luz, sus gentes, su forma de vida, su alegría, su pureza, el sur de África... Me hizo sentirme en casa y me enamoré de Un lugar».